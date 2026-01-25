Published By: Manisha | Published: Jan 25, 2026, 12:05 PM (IST)
Smartphone launches Next Week in India: भारत में अगले हफ्ते एक नहीं दो नहीं बल्कि कई नए स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं। इस लिस्ट में भारत का पहला 10001mAh बैटरी वाला फोन भी शामिल है। अगर आप नया फोन खरीदने की सोच रहे थे, तो अगले हफ्ते आपको कई नए ऑप्शन मिलने वाले हैं। इसमें Vivo, Realme व Redmi ब्रांड्स के फोन शामिल है। यहां देखें पूरी लिस्ट। और पढें: Vivo X200T फोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, Flipkart पर होगी सेल
Vivo X200T स्मार्टफोन भारत में 27 जनवरी दोपहर 12 बजे लॉन्च होने वाला है। इस फोन को आप Flipkart के जरिए खरीद सकेंगे। फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट फ्लिपकार्ट पर लाइव हो चुकी है, जहां फोन के कई फीचर्स कंफर्म हो गए हैं। यह फोन Zeiss ब्रांडेड कैमरा सेटअप के साथ आएगा। और पढें: Realme P4 Power 5G फोन 10,001mAh बैटरी के साथ इस दिन भारत में होगा लॉन्च, डेट कंफर्म
Realme P4 Power 5G फोन 29 जनवरी दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च होगा। इस फोन को भी आप फ्लिपकार्ट के जरिए खरीद सकेंगे। यह 10,001mAh बैटरी के साथ आने वाला भारत का पहला फोन होने वाला है। इसके साथ फोन में 80W फास्ट चार्जिंग भी मिलेगी। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर से लैस होने वाला है। फोन में 4D कर्व्ड डिस्प्ले व 144Hz रिफ्रेश रेट मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50Mp का कैमरा मौजूद होगा। और पढें: Vivo X200T दमदार फीचर्स के साथ जल्द देगा भारत में दस्तक, यहां हुआ लिस्ट
Redmi Note 15 Pro 5G फोन 29 जनवरी को भारत में लॉन्च होने वाला है। इस फोन को आप Amazon के जरिए खरीद सकेंगे। इस फोन में 200MP का प्राइमरी कैमरा मौजूद होगा। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 7400-Ultra प्रोसेसर से लैस है। फोन में 6580mAh की बैटरी दी जा सकती है, जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है।
Redmi Note 15 Pro+ 5G फोन भी 28 जनवरी को भारत में लॉन्च होगा, जिसे अमेजन से खरीद सकेंगे। इस फोन में भी आपको 200MP का कैमरा मिलेगा। इसके साथ फोन Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर से लैस होगा। इस फोन में 6500mAh की बैटरी व 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाला है।
