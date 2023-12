Vivo 100 Series भारतीय बाजार में लॉन्च होने के लिए तैयार है। चीन में वीवो इस सीरीज को पेश कर चुकी है। इसके तहत दो स्मार्टफोन Vivo X100 और Vivo X100 Pro लाए गए हैं। चीन के बाद अब स्मार्टफोन्स भारतीय बाजार में उतरने वाले हैं। वीवो ने सीरीज को टीज करना शुरू कर दिया है। हाल में कंपनी ने टीजर जारी कर सीरीज की भारत में लॉन्चिंग कन्फर्म की। अब लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स (ट्विटर) पर कंपनी ने एक और टीजर वीडियो शेयर किया गया है। इसमें Vivo X100 Series की जल्द लॉन्चिंग के बार में बताया गया है। आइये, डिटेल में जानते हैं।

Vivo India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर Vivo X100 Series की जानकारी दी गई है। ट्वीट के साथ एक टीजर वीडियो भी शेयर किया है। इसमें फोन की झलक देखने को मिल रही है। साथ ही, वीडियो के अंत में Vivo X100 Coming Soon लिखा दिख रहा है। इसका मतलब है कि वीवो इस सीरीज को जल्द भारत में लॉन्च करने वाली है। हालांकि, अभी कंपनी ने इसके लिए ऑफिशियल लॉन्च डेट अनाउंस नहीं की है। वीवो की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके लिए एक माइक्रो वेबसाइट पर लाइव कर दी गई है।

लीक रिपोर्ट की मानें तो भारत में Vivo X100 Series को जनवरी, 2024 में भारत में लॉन्च किया जाएगा। आगे आने वाले समय में कंपनी लॉन्च डेट अनाउंस करेगी।

Co-engineered with ZEISS, the vivo X100 Series embarks on a journey to redefine the limits of smartphone photography like never before.

