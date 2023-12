होम

Photos

108MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग फोन Infinix Note 30 5G को सिर्फ 528 रुपये में लाएं घर, अभी करें ऑर्डर

108MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग फोन Infinix Note 30 5G को सिर्फ 528 रुपये में लाएं घर, अभी करें ऑर्डर

108MP Camera 5000mAh battery 45W Fast charging featured Infinix Note 30 5G get in just 528 from Flipkart super Value days sale 2023: फ्लिपकार्ट पर इन दिनों super Value days sale 2023 चल रही है, जो कि 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलेगी। इस सेल के दौरान तगड़े फीचर्स वाले फोन को कम से कम दाम में घर ला सकेंगे। गैलेरी में देखें ऑफर डिटेल्स।

Manisha Published:Dec 17, 2023, 13:20 PM | Updated: Dec 17, 2023, 13:20 PM