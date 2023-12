Vivo X100 Series की इंडिया लॉन्च डेट अनाउंस कर दी गई है। इस सीरीज को नए साल की शुरुआत में पेश किया जाएगा। इसके तहत भारतीय बाजार में दो स्मार्टफोन Vivo X100 और Vivo X100 Pro लाए जाएंगे। इनमें यूजर्स को अपडेटेड कैमरा से लेकर दमदार बैटरी और शानदार डिस्प्ले तक मिलेगा। बता दें कि इस स्मार्टफोन लाइनअप को भारत से पहले चीन में पेश किया जा चुका है।

Vivo India के मुताबिक, वीवो एक्स 100 सीरीज को 4 जनवरी 2024 के दिन लॉन्च किया जाएगा। इस लाइनअप के लॉन्च इवेंट को कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर देखा जा सकेगा। फिलहाल, सीरीज में आने वाले फोन्स और उनकी कीमत को लेकर किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली है।

Mark your calendars for 04.01.2024 for a phone launch that takes everything to the next level.​

