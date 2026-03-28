Vivo V60e 5G का दाम 2500 रुपये तक हुआ कम, भूलकर भी मिस न करें सुनहरी डील

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Mar 28, 2026, 04:37 PM (IST)
Vivo V60e में फास्ट वर्किंग के लिए MediaTek Dimensity 7360 Turbo ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलता है। इसके साथ Mali-G615 MC2 GPU दिया गया है।
Vivo V60e स्मार्टफोन में 6.7 इंच का एचडी प्लस क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और टच सैम्पलिंग रेट 480 हर्ट्ज है। इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस 1900 निट्स है। इसे HDR10+ का सपोर्ट दिया गया है।
Vivo V60e में डु्अल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 200MP का प्राइमरी सेंसर है। इसका अपर्चर f/1.88 है। इसमें 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी दिया गया है। इससे आप 4के वीडियो शूट कर सकते हैं।
वीडियो कॉलिंग करने और सेल्फी क्लिक करने के लिए वी60ई में 50MP का कैमरा दिया है। यह ऑटो-फोकस के साथ आता है। इसका अपर्चर f/2.0 है।
Vivo V60e में 6500mAh की तगड़ी बैटरी दी गई है। इसको 90 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा दी गई है। इसकी डायमेंशन 163.53×76.96×7.49mm है।
वीवो वी60ई स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी के लिए 5जी, 4जी, सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इसके साथ Stereo स्पीकर मिलते हैं। इस हैंडसेट का वजन 190 ग्राम है।
Vivo V60e फोन अमेजन इंडिया पर लिस्ट है। इस फोन को तीन स्टोरेज ऑप्शन में उतारा गया है। इसके 8GB+128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 31,999 रुपये है। इसका 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल 33,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट 35,999 रुपये में मिल रहा है।
ICICI बैंक वी60ई पर 2500 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। यह ऑफर क्रेडिट कार्ड यूज करने पर मिल रहा है। इस पर 1,019 रुपये का कैशबैक और 32,050 रुपये का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। इस पर किफायती EMI मिल रही है।
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