Vivo V60e 5G का दाम 2500 रुपये तक हुआ कम, भूलकर भी मिस न करें सुनहरी डील

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Vivo V60e 5G Discount Offers

ICICI बैंक वी60ई पर 2500 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। यह ऑफर क्रेडिट कार्ड यूज करने पर मिल रहा है। इस पर 1,019 रुपये का कैशबैक और 32,050 रुपये का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। इस पर किफायती EMI मिल रही है।