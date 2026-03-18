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Vivo V70 FE की लॉन्च डिटेल ऑनलाइन लीक, संभावित कीमत भी आई सामने

Vivo V70 FE भारत में लॉन्चिंग को लेकर खबरों में बना हुआ है। इस डिवाइस से जुड़ी कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं। इनसे संभावित कीमत और लॉन्च टाइमलाइन का पता चला है।

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 18, 2026, 03:45 PM (IST)

Vivo V70 Elite (3)

photo icon प्रतिकात्मक तस्वीर

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Vivo ने पिछले महीने यानी फरवरी 2026 में Vivo V70 FE को इंडोनेशिया में लॉन्च किया था। अब खबर है कि इस स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इस बीच फोन से जुड़ी कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं। इनसे संभावित कीमत की जानकारी मिली है। साथ ही, इंडिया लॉन्च टाइम भी रिवील हुई है। आइए नीचे जानते हैं… news और पढें: Vivo V70 FE फोन 200MP कैमरा के साथ जल्द होगा लॉन्च, फीचर्स लीक

भारत में कब होगा लॉन्च और कितनी होगी कीमत ?

टिप्स्टर पारस गुगलानी के अनुसार, Vivo V70 FE स्मार्टफोन भारत में V70 सीरीज का हिस्सा बनने वाला है। इस स्मार्टफोन की कीमत 35,000 रुपये के आसपास रखी जा सकती है। इसे अप्रैल की शुरुआत में उतारा जा सकता है। इसकी सेल अमेजन इंडिया से की जाएगी। इसका मुकाबला भारतीय बाजार में Xiaomi, OPPO और Realme जैसी कंपनियों के फोन्स से होगा। news और पढें: 200MP कैमरा के साथ आ रहा Vivo V70 FE फोन! फीचर्स और डिजाइन लीक

ऐसे हो सकते हैं स्पेसिफिकेशन

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो वीवो वी70 एफई के भारतीय वर्जन में 6.83 इंच का Q10+ AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और रेजलूशन 1,260×2,800 पिक्सल होगा। इसकी पीक ब्राइटनेस 1900 निट्स होगी। इसे IP68+IP69 की रेटिंग मिलेगी। news और पढें: Vivo V70 Series: भारत में लॉन्च से पहले कीमत और डिजाइन लीक, जानें क्या-क्या होगा खास

स्मूथ प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग के लिए फोन में MediaTek Dimensity 7360 Turbo चिपसेट और LPDDR5 रैम दी जा सकती है। इसकी स्टोरेज 256 जीबी तक हो सकती है। इसमें 7000mAh की बैटरी मिलेगी, जिसे 90 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा।

अन्य डिटेल

अपकमिंग स्मार्टफोन में डेटा सुरक्षित रखने के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलेगा। इसमें कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स भी मिलेंगे।

Vivo T5x 5G की डिटेल

वीवो ने हाल ही में वीवो टी5एक्स को भारत में पेश किया था। इस फोन की कीमत मिड रेंज में रखी गई है। इस स्मार्टफोन में 6.76 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसमें MediaTek Dimensity 7400 Turbo चिपसेट मिलती है। इसमें 256 जीबी स्टोरेज दी गई है।

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शानदार फोटो क्लिक करने के लिए स्मार्टफोन में 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जबकि फ्रंट में 32एमपी कैमरा मिलता है। इस मोबाइल फोन में 7200mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इसे 44 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है।