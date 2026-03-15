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Samsung-Poco-Vivo तक 17 मार्च को भारत आ रहे कई फोन, एक में मिलेगी 9000mAh बैटरी

Smartphones launch Next week in India: भारत में अगले हफ्ते 17 मार्च को एक नहीं बल्कि कई स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। यहां देखें पूरी लिस्ट।

Published By: Manisha | Published: Mar 15, 2026, 01:16 PM (IST)

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Smartphones launch Next week in India: भारत में मार्च का अगला हफ्ता स्मार्टफोन लॉन्च के लिए खास रहने वाला है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हफ्तेभर नहीं बल्कि अगले हफ्ते की 1 खास तारीख को कई स्मार्टफोन भारतीय मार्केट में दस्तक देने वाले हैं। यह तारीख 17 मार्च है। 17 मार्च को एक नहीं बल्कि कई स्मार्टफोन भारत में लॉन्च होंगे। यहां देखें भारत में लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन की लिस्ट। news और पढें: POCO C85x 5G की पहली सेल आज, मिलेगा 387 रुपये महीने पर खरीदने का मौका

POCO X8 Pro Max 5G

POCO X8 Pro Max 5G स्मार्टफोन 17 मार्च को भारत में लॉन्च होगा। फोन की सेल Flipkart पर उपलब्ध होगी। यह फोन 9000mAh दमदार बैटरी के साथ मार्केट में दस्तक देगा, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि यह सिंगल चार्ज पर 3 दिन तक यूसेज प्रोवाइड करेगा। कंपनी इस फोन में 100W फास्ट चार्जिंग दे रही है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 9500s प्रोसेसर से लैस होगा। फोन में Dynamic RGB लाइट भी मिलेगी, जो कि गेमिंग, कॉल व चार्जिंग के दौरान जलेगी। news और पढें: POCO C85x 5G: 6300mAh बैटरी के साथ आ गया धाकड़ फोन, कीमत 12000 से कम

POCO X8 Pro 5G

POCO X8 Pro 5G फोन POCO X8 Pro Max 5G के साथ ही 17 मार्च को भारत में लॉन्च होगा। इसे भी आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकेंगे। हालांकि, यह फोन 6500mAh बैटरी के साथ आएगा। इसके अलावा, फोन में MediaTek Dimensity 8500 Ultra प्रोसेसर मौजूद होगा। news और पढें: POCO X8 Pro और POCO X8 Pro Max 5G भारत में इस दिन होंगे लॉन्च, डेट कंफर्म

Samsung Galaxy M17e 5G

Samsung Galaxy M17e 5G फोन भी 17 मार्च को भारत में लॉन्च होगा। हालांकि, इस फोन की सेल Amazon पर उपलब्ध होगी। फोन के कई फीचर लॉन्च से पहले सामने आ गए हैं। इस फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6300 5G से लैस होगा। फोन में 50MP का कैमरा व 6000mAh की बैटरी दी जाने वाली है।

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Vivo T5x 5G

इस हफ्ते 17 मार्च को ही Vivo T5x 5G भारत में लॉन्च होगा। इस फोन को Flipkart के जरिए खरीदा जा सकता है। यह फोन MediaTek Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर से लैस होगा। कंपनी इसमें 7200mAh की बैटरी देने वाली है।