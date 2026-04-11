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200MP कैमरे वाले Vivo स्मार्टफोन पर फायदे की डील, मिल रही 4500 रुपये की बंपर छूट

200MP Featured Vivo V70 FE 5G 4500 Discount Offer Price in India Specification Features: वीवो वी70 एफई पर धमाकेदार डील मिल रही हैं।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Apr 11, 2026, 03:12 PM (IST)

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Vivo V70 FE 5G Display

Vivo V70 FE स्मार्टफोन में 6.83 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2800 × 1260 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसकी लोकल पीक ब्राइटनेस 1900 निट्स है। इसकी पिक्सल डेंसिटी 449 PPI है।

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Vivo V70 FE 5G Camera

Vivo V70 FE में डुअल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें पहला 200MP का प्राइमरी सेंसर दिया गया है, जो ऑटो-फोकस से लैस है। इसका अपर्चर f/1.88 है। इसके साथ 8MP का वाइड एंगल सेंसर मिलता है। इसका अपर्चर f/2.2 है।

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Vivo V70 FE 5G Connectivity

इस मोबाइल फोन में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, यूएसबी टाईप-सी, ओटीजी और एनएफसी दिया गया है। इसके साथ डिवाइस में BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS और NavIC मिलता है।

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Vivo V70 FE 5G Selfie Camera

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए वीवो के इस फोन में 50MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसमें डुअल व्यू, फिल्म सिनेमा, फोटो, पोट्रेट, नाइट, वीडियो, माइक्रो मूवी, टाइम-लैप्स और सुपरमून जैसे फीचर्स मिलते हैं।

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Vivo V70 FE 5G Battery

Vivo V70 FE फोन 7000mAh बैटरी से लैस है। इस स्मार्टफोन को 90W फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें सुरक्षा को ध्यान में रखकर फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है।

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Vivo V70 FE 5G Sensors

इस डिवाइस में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए Accelerometer, Color Temperature, Ambient Light, Proximity और Motor जैसे सेंसर दिए गए हैं। इस हैंडसेट का वजन 200 ग्राम और डायमेंशन 16.370 cm × 7.620 cm × 0.759 cm है।

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Vivo V70 FE 5G Price

वीवो वी70 एफई कंपनी का लेटेस्ट स्मार्टफोन है। इस फोन के 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 44,999 रुपये है। यह फोन Monsoon Blue और Northern Lights Purple कलर में अवेलेबल है।

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Vivo V70 FE 5G Offers

वीवो के इस स्मार्टफोन पर 4500 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। इस डिवाइस पर 2025 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। इसके साथ मोबाइल फोन पर 3750 रुपये की EMI भी ऑफर की जा रही है।