comscore
ENG
  • Home
  • Apps
  • Youtube Feature Allow Users To Turn Off Shorts Know How It Works

YouTube लेकर आया नया फीचर, प्लेटफॉर्म से एक बार में हट जाएंगे सारे शॉर्ट्स

YouTube ने चुपके से नए फीचर को रोलआउट कर दिया है। इस सुविधा से अब प्लेटफॉर्म पर Shorts की लिमिट को जीरो किया जा सकेगा। इससे प्लेटफॉर्म पर एक भी शॉर्ट्स दिखाई नहीं देगी।

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 16, 2026, 10:07 AM (IST)

YouTube

photo icon YouTube

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

वीडियो स्ट्रीमिंग जाइंट YouTube ने अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट किया है। इस अपडेशन के तहत यूजर्स यूट्यूब शॉर्ट्स (Youtube Shorts) को पूरी तरह से हटा सकेंगे। दरअसल, यह ऑप्शन मौजूद Shorts फीड लिमिट सेटिंग का विस्तार है, जिसे Google ने पिछले साल अक्टूबर में पेश किया गया। पहले शॉर्ट्स देखने की लिमिट 15 मिनट थी। इसे अब जीरो कर दिया गया है। इसका मतलब है कि शॉर्ट्स को पूरी तरह से बंद किया जा सकेगा। news और पढें: क्या है Google का नया Gemini Personal Intelligence फीचर? भारत में हो गया रोल-आउट, यूजर्स को मिलेगा ये बड़ा फायदा

यूट्यूब के मुताबिक, नए फीचर को रिलीज कर दिया गया है। अब शॉर्ट्स की लिमिट को जीरो किया जा सकता है। इससे शॉर्ट्स देखने का समय बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, जिससे शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। इसका अपडेट सभी यूजर्स के लिए लाइव कर दिया गया है। इसे सभी के लिए रोलआउट करना भी शुरू कर दिया गया है। news और पढें: YouTube टेस्ट कर रहा है दो कमाल के स्मार्ट फीचर्स, यूजर्स को मिलेगा ये बड़ा फायदा

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि नई सेटिंग एक्टिवेट करने करने के बाद शॉर्ट्स के टैब में एक भी वीडियो दिखाई नहीं देगी और यूजर्स को मैसेज मिलेगा, जिसमें बताया जाएगा कि वीडियो देखने की लिमिट पूरी हो चुकी है। news और पढें: Meta ने क्रिएटर्स को दिया पैसे कमाने का बड़ा ऑफर, Facebook पर करनी होंगी इतनी Reels पोस्ट

पेरेंट्स के भी आएगा काम

यूट्यूब का नया फीचर पेरेंट्स के भी बहुत काम आएगा। इस सुविधा को टीन अकाउंट में इस टाइमर को बंद नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि पेरेंट्स द्वारा लिमिट को जीरो पर सेट करने पर उनके बच्चों को एक भी शॉर्ट्स नहीं दिखाई देगी।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

कैसे करें लिमिट जीरो ?

  • अपने स्मार्टफोन में यूट्यूब ऐप को ओपन कर लीजिए।
  • स्क्रीन के राइट कॉर्नर में बने यू टैब को दबाएं।
  • फिर सेटिंग सेक्शन में जाएं।
  • टाइम मैनेजमेंट पर क्लिक करें।
  • फिर शॉर्ट्स फीड लिमिट पर टैप करिए।
  • यहां इस लिमिट को जीरो कर दें।

इस फीचर का सपोर्ट अधिकतर यूजर्स को मिलने लगा है। अगर आपको अभी तक यह सुविधा नहीं मिली है, तो सबसे पहले यूट्यूब को अपडेट करें। इसके बाद फीचर मिलने लगेगा।