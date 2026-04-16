YouTube लेकर आया नया फीचर, प्लेटफॉर्म से एक बार में हट जाएंगे सारे शॉर्ट्स

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 16, 2026, 10:07 AM (IST)
वीडियो स्ट्रीमिंग जाइंट YouTube ने अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट किया है। इस अपडेशन के तहत यूजर्स यूट्यूब शॉर्ट्स (Youtube Shorts) को पूरी तरह से हटा सकेंगे। दरअसल, यह ऑप्शन मौजूद Shorts फीड लिमिट सेटिंग का विस्तार है, जिसे Google ने पिछले साल अक्टूबर में पेश किया गया। पहले शॉर्ट्स देखने की लिमिट 15 मिनट थी। इसे अब जीरो कर दिया गया है। इसका मतलब है कि शॉर्ट्स को पूरी तरह से बंद किया जा सकेगा। और पढें: क्या है Google का नया Gemini Personal Intelligence फीचर? भारत में हो गया रोल-आउट, यूजर्स को मिलेगा ये बड़ा फायदा
यूट्यूब के मुताबिक, नए फीचर को रिलीज कर दिया गया है। अब शॉर्ट्स की लिमिट को जीरो किया जा सकता है। इससे शॉर्ट्स देखने का समय बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, जिससे शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। इसका अपडेट सभी यूजर्स के लिए लाइव कर दिया गया है। इसे सभी के लिए रोलआउट करना भी शुरू कर दिया गया है। और पढें: YouTube टेस्ट कर रहा है दो कमाल के स्मार्ट फीचर्स, यूजर्स को मिलेगा ये बड़ा फायदा
रिपोर्ट में आगे बताया गया कि नई सेटिंग एक्टिवेट करने करने के बाद शॉर्ट्स के टैब में एक भी वीडियो दिखाई नहीं देगी और यूजर्स को मैसेज मिलेगा, जिसमें बताया जाएगा कि वीडियो देखने की लिमिट पूरी हो चुकी है। और पढें: Meta ने क्रिएटर्स को दिया पैसे कमाने का बड़ा ऑफर, Facebook पर करनी होंगी इतनी Reels पोस्ट
यूट्यूब का नया फीचर पेरेंट्स के भी बहुत काम आएगा। इस सुविधा को टीन अकाउंट में इस टाइमर को बंद नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि पेरेंट्स द्वारा लिमिट को जीरो पर सेट करने पर उनके बच्चों को एक भी शॉर्ट्स नहीं दिखाई देगी।
इस फीचर का सपोर्ट अधिकतर यूजर्स को मिलने लगा है। अगर आपको अभी तक यह सुविधा नहीं मिली है, तो सबसे पहले यूट्यूब को अपडेट करें। इसके बाद फीचर मिलने लगेगा।
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