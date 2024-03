Vivo T3 5G की भारतीय लॉन्चिंग को ऑफिशियल टीज कर दिया गया है। वीवो के अपकमिंग स्मार्टफोन को जल्द भारत में लॉन्च किया जा सकता है। लेटेस्ट टीजर में फोन की सेल डिटेल का भी खुलासा हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि अपकमिंग स्मार्टफोन को मार्च, 2024 के अंत में लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्चिंग से पहले ही लीक रिपोर्ट्स में फोन के खास फीचर्स का खुलासा हो गया है। हालांकि, अभी तक कंपनी ने इसकी लॉन्चिंग डेट अनाउंस नहीं की है। वीवे के इस अपकमिंग 5G फोन के बारे में डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Vivo India के अपने ऑफिशियल एक्स यानी ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके बताया है कि Vivo T3 5G स्मार्टफोन को जल्द भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। ट्वीट में कंपनी ने एक टीजर वीडियो भी दी है। हालांकि, इसमें फोन की झलक देखने को नहीं मिल रही है।

साथ ही, स्पेसिफिकेशन या फिर लॉन्चिंग डेट से संबंधित कोई जानकारी रिवील नहीं की गई है। नए टीजर को देखकर लग रहा है कि फोन जल्द भारत में लॉन्च होने वाला है।

ट्वीट में यह भी दिया गया है कि कंपनी इसकी बिक्री लोकप्रिय ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart के जरिए करेगी।

Lights, camera, Turbo! Yes, I am a part of Gen Turbo – thanks to my new #vivoT3 5G, my ticket to non-stop multitasking action!

Get your #vivoT3 5G exclusively on Flipkart. #GetSetTurbo pic.twitter.com/pizCcIDLXW

— vivo India (@Vivo_India) March 10, 2024