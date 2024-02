Vivo Y200e 5G फोन की सेल शुरू, मिल रहे जबरदस्त ऑफर, जानें कीमत

Vivo Y200e 5G को कुछ दिन पहले भारत में लॉन्च किया गया था। आज यानी 27 फरवरी से इस लेटेस्ट स्मार्टफोन की सेल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) पर लाइव हो गई है। इस फोन की खरीद पर जबरदस्त ऑफर मिल रहे हैं। साथ ही, डिवाइस पर तगड़ा एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। टॉप फीचर्स की बात करें, तो फोन में इको-फाइबर लेदर फिनिश वाला बैक-पैनल मिलता है, जो दिखने बहुत आकर्षक है। इसमें 50MP का कैमरा है। इसके अलावा हैंडसेट में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 5000mAh की बैटरी दी गई है।

वीवो ने Y200e 5G के 6GB +128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपये है। इसका टॉप मॉडल यानी 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट 20,999 रुपये की कीमत में बिक रहा है। इस पर HDFC, SBI और Citibank की ओर से इंस्टेंट 1000 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। फोन पर 19,500 रुपये का एक्सचेंज ऑफर और 1,018 रुपये प्रति माह की नो कॉस्ट EMI मिल रही है।

Elevate your style with vivo Y200e 5G’s Eco-Fiber Leather finish. Experience luxury and durability like never before.

— vivo India (@Vivo_India) February 26, 2024