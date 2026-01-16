comscore
ENG
  • Home
  • Mobile
  • Tecno Spark Go 3 Launched In India Check Price Specifications

TECNO Spark Go 3 धाकड़ फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च, कीमत 9 हजार से कम

TECNO Spark Go 3 Launched in India: टेक्नो स्पार्क गो 3 फोन से पर्दा उठ गया है। इस हैंडसेट में Unisoc T7250 प्रोसेसर और 64 जीबी इंटरनल स्टोरेज जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 16, 2026, 01:32 PM (IST)

TECNO Spark Go 3
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

TECNO Spark Go 3 Launched in India: स्मार्टफोन कंपनी टेक्नो ने स्पार्क सीरीज का नया स्मार्टफोन टेक्नो स्पार्क गो 3 को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस डिवाइस को बजट सेगमेंट में लाया गया है। यह फोन चार शानदार कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। इसमें एचडी प्लस स्क्रीन मिलती है। स्मूथ वर्किंग के लिए हैंडसेट में Unisoc T7250 चिपसेट और 4 जीबी रैम दी गई है। इसकी इंटरनल स्टोरेज 64 जीबी है। इसके अलावा, मोबाइल फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। news और पढें: Tecno Spark Go 3 भारत में इस दिन होगा लॉन्च, मिल सकते हैं ये फीचर्स

कितनी है स्पार्क गो 3 की कीमत ?

टेक्नो के अनुसार, TECNO Spark Go 3 को केवल सिंगल वेरिएंट में उतारा गया है। इस स्मार्टफोन की कीमत 8,999 रुपये तय की गई है। इस दाम में 4GB+64GB स्टोरेज मॉडल मिलता है। इसकी बिक्री 23 जनवरी 2026 से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Amazon India पर लाइव होगी। इसे Titanium Grey, Ink Black, Galaxy Blue और Aurora Purple में खरीदा जा सकेगा। news और पढें: 5 Mobile Phones under 10000: OPPO से लेकर POCO तक, ये दमदार स्मार्टफोन 10 हजार से कम में खरीदें

TECNO Spark Go 3 Specifications

टेक्नो स्पार्क गो 3 में Android 15 बेस्ड वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस स्मार्टफोन में 6.75 इंच का डॉट नॉच एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेजलूशन 720*1600 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसमें 4जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज मिलती है। इसका प्रोसेसर UNISOC T7250 है। इसमें 4G का सपोर्ट मिलता है। news और पढें: iPhone Air जैसा Slim लुक, लेकिन 1 लाख नहीं सिर्फ 19999 में खरीदें

फोटो और वीडियो के लिए टेक्नो के नए स्मार्टफोन में 13MP का रेयर कैमरा दिया है, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का कैमरा मिलता है। इसमें डुअल फ्लैश भी दिया गया है। साथ में Gyroscope, Infrared Remote और फिंगरप्रिंट जैसे सेंसर मिलते हैं।

अन्य डिटेल

टेक्नो ने स्पार्क गो 3 स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी दी है। इसको 15W फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए हैडंसेट में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, एफएम, ओटीजी और टाइप-सी पोर्ट दिया गया है। इस फोन की डायमेंशन 167.7×77.8×8.10mm है।

Trending Now

TECNO POVA Slim 5G

बताते चलें कि टेक्नो ने सितंबर 2025 में पोवा स्लिम 5जी को लॉन्च किया था। इस स्मार्टफोन की कीमत 20 हजार से कम है। यह कंपनी का सबसे पतला डिवाइस है। इसमें 6.78 इंच का कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसका रिफ्रेश रेट 144Hz है। इसमें MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसकी बैटरी 5160mAh की है। इसको 45 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है।