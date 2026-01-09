Tecno Spark Go 3 भारत में इस दिन होगा लॉन्च, मिल सकते हैं ये फीचर्स

Tecno ने आधिकारिक तौर पर कन्फर्म कर दिया है कि उसका नया बजट स्मार्टफोन Tecno Spark Go 3 भारत में 16 जनवरी 2026 को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा, लॉन्च से पहले ही Flipkart पर इसका डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव कर दिया गया है, जिससे फोन के डिजाइन और कुछ अहम फीचर्स सामने आ गए हैं। Tecno इस फोन को ‘Desh Jaisa Damdar’ टैगलाइन के साथ प्रमोट कर रही है। माइक्रोसाइट पर दिखाए गए ब्लू और पर्पल कलर ऑप्शन का डिजाइन काफी हद तक iPhone 17 से मिलता-जुलता नजर आता है।

मजबूत और टिकाऊ

डिजाइन के अलावा Tecno Spark Go 3 को मजबूती पर भी फोकस करते हुए पेश किया गया है। कंपनी के अनुसार यह फोन 1.2 मीटर तक ड्रॉप रेजिस्टेंट है, यानी हल्की ऊंचाई से गिरने पर भी इसे कम नुकसान होगा, साथ ही इसमें IP64 रेटिंग दी गई है, जो इसे धूल और पानी की छींटों से सुरक्षा देती है।

कनेक्टिविटी और AI फीचर्स

कनेक्टिविटी के मामले में भी Tecno Spark Go 3 को दमदार बताया जा रहा है। कंपनी का दावा है कि यह फोन नेटवर्क न होने पर भी 1.5 किलोमीटर तक कम्युनिकेशन में मदद कर सकता है। इसके अलावा इसमें डुअल-लेन कनेक्टिविटी दी गई है, जिससे भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी इंटरनेट स्पीड बेहतर बनी रहती है। Tecno का कहना है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की वजह से यह फोन चार साल तक लैग-फ्री परफॉर्मेंस देगा। सॉफ्टवेयर फीचर्स की बात करें तो इसमें Ella AI वॉयस असिस्टेंट दिया गया है, जो हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल और बंगाली जैसी कई भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है।

हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर

हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी पहले ही अलग-अलग सर्टिफिकेशन लिस्टिंग से सामने आ चुकी है। Tecno Spark Go 3 को 4G स्मार्टफोन बताया गया है, जिसमें ब्लूटूथ और डुअल-बैंड Wi-Fi (2.4GHz और 5GHz) का सपोर्ट मिलेगा। यह फोन Android 15 पर रन करेगा और इसमें 5000mAh (4900mAh रेटेड) बैटरी के साथ 10W चार्जिंग सपोर्ट दिया जाएगा। FCC लिस्टिंग के अनुसार इसमें 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिल सकता है। वहीं प्रोसेसर के तौर पर Spreadtrum UMS9230E चिपसेट और Mali-G57 GPU दिए जाने की उम्मीद है। कीमत और बिक्री से जुड़ी जानकारी कंपनी लॉन्च के करीब शेयर कर सकती है।