Microsoft ने लिया बड़ा फैसला, 4,800 कर्मचारियों की होगी छंटनी, जानिए वजह

Microsoft ने करीब 4800 लोगों की छंटनी का ऐलान किया है और यह कुल कर्मचारियों का लगभग 2 प्रतिशत है। कंपनी अपने Commercial Business और Xbox डिवीजन में बड़े बदलाव कर रही है, साथ ही AI पर निवेश भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है।

Xbox डिवीजन में सबसे बड़ी छंटनी

इस छंटनी का सबसे ज्यादा असर Xbox डिवीजन पर पड़ेगा। आने वाले Financial Year में करीब 3200 Gaming Jobs खत्म की जाएंगी। कंपनी इस प्रक्रिया के तहत 4 गेम स्टूडियो को अलग करेगी या बेच देगी, वहीं 5वें स्टूडियो का Review किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें बेचने या बंद करने का फैसला लिया जाएगा।

Microsoft ने क्या कहा

Microsoft की Chief People Officer ‘Amy Coleman’ ने कर्मचारियों को भेजे गए मेमो में लिखा कि दुनिया तेजी से AI की तरफ बढ़ रही है इसलिए हमें भी नए तरीके से काम करना होगा और जिन कर्मचारियों की नौकरी जाएगी, उनकी जगह सीधे AI नहीं लेगा।

1600 कर्मचारियों की तुरंत होगी छुट्टी

AFP के मुताबिक, Xbox की CEO Asha Sharma ने कर्मचारियों को भेजे गए एक अलग मेमो में बताया कि 1600 कर्मचारियों की नौकरी अभी जाएगी, जबकि बाकी कर्मचारियों की छंटनी वित्तीय वर्ष 2027 तक धीरे-धीरे की जाएगी।

Asha Sharma का लक्ष्य 2027 तक Xbox के गेमिंग बिजनेस को बेतहर करना है लेकिन कंपनी का मुनाफा अभी बड़े कंपीटीटर के मुकाबले 3 से 10 गुना कम है।

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Microsoft के अलावा ये कंपनियां भी कर चुकी है छंटनी

Microsoft ही नहीं दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां भी AI पर भारी निवेश कर रही हैं। AI Data Centres और AI इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बढ़ती लागत के कारण कंपनियों के लिए प्रॉफिट बनाए रखना बड़ी चुनौती है। इसलिए Microsoft के अलावा Amazon और Meta भी इस साल हजारों कर्मचारियों की छंटनी कर चुकी हैं।