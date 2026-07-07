Microsoft Teams में जल्द आएंगे ये सब फीचर्स, आने वाला है बड़ा अपडेट

Microsoft Teams जल्द कई नए AI फीचर्स रोल-आउट करेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी ऑफिस मीटिंग में होने वाली बातचीत को समझने के लिए AI Facilitator नाम का फीचर ला रही है, जिसकी मदद से ये पता चलेगा कि कौन किस बात को लेकर कन्फ्यूज है या उसे और जानकारी चाहिए। यह फीचर सिर्फ मीटिंग होस्ट और उसमें शामिल लोगों के लिए होगी और गेस्ट यूजर्स इसका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और पढें: Microsoft Teams में आने वाला है अनोखा फीचर, ये खुद बताएगा आप ऑफिस में हो या नहीं

AI Facilitator कैसे काम करेगा

ऑफिस मीटिंग के दौरान अगर AI को लगे कि जानकारी पूरी नहीं है, तो वो इंटरनेट से पता करके सीधे मीटिंग चैट में शेयर करेगा, हालांकि यूजर चाहें तो Meeting AI ऑप्शन से ये फीचर बंद कर कर सकता है। और पढें: Microsoft ला रहा नए फीचर, Laptop और PC पर अगले महीने से बेहतर होगी परफोर्मेंस

Take Notes फीचर भी होगा अपडेट

Microsoft Teams में Take Notes फीचर को भी अपडेट किया जाएगा। अब तक ये फीचर सिर्फ शेड्यूल की गई ऑनलाइन मीटिंग्स से लिए था पर अब Teams Rooms on Windows के जरिए In-Person मीटिंग्स में भी मिलेगा।

कैसे काम करेगा ये फीचर

इस फीचर में AI की मदद से आप मीटिंग को रिकॉर्ड करने से साथ-साथ उसके नोट्स बना सकते है। रिपोर्ट के अनुसार, ये फीचर अगस्त में रोल-आउट होना शुरू होगा और अक्तूबर तक ज्यादातर यूजर्स को मिल जाएगा।

चैट सेक्शन भी होगा बेहतर

Microsoft Teams चैट सेक्शन को भी बेहतर कर रही है। इसमें Muted और Meeting Chats नाम के दो ऑप्शन होंगे। इनका काम होगा चैट को अलग-अलग करके कैटेगरी में बंटना, जिससे जरूरी चैट ढूंढना आसान होगा।

Microsoft Teams पर अब मीटिंग का इनविटेशन No-Reply ईमेल की बजाय सीधे इसको होस्ट करने वाले के ईमेल से भेजा जाएगा। इससे गेस्ट को आसानी से पहचान सकेंगे कि उन्हें किसने मीटिंग के लिए बुलाया है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह बदलाव इसी महीने के आखिर तक आ जाएगा।

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यूजर्स के क्यों यूजफुल है ये फीचर्स

इन सब फीचर्स उन लोगों के लिए यूजफुल है जहां रोजाना कई मीटिंग्स होती हैं। अब आप Microsoft Teams को सिर्फ वीडियो कॉलिंग की तरह नहीं, बल्कि मीटिंग के नोट्स बनाने, उनको रिकॉर्ड करने, AI से जानकरी लेने जैसे काम कर सकते हैं।