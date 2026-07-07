WhatsApp Boss Scam: डिजिटल दौर में स्कैमर्स मासूम लोगों की जमा-पूंजी को लूटने के लिए नए-नए तरीके निकालते रहते हैं। फोन कॉल के जरिए OTP मांगने जैसे स्कैम अब पुराने हो चुके हैं। स्कैमर्स अब सीधे आपको WhatsApp कॉल व मैसेज करके अपना शिकार बनाने की फिराक में होते हैं। इन दिनों व्हाट्सऐप पर नया स्कैम देखा जा रहा है, जिसका नाम है ‘Boss Scam’। इस स्कैम के जरिए हैकर्स वर्किंग प्रोफेशनल्स को अपना टारगेट बना रहे हैं। अगर आप भी कॉरपोरेट में जॉब करते हैं, तो आपको इस स्कैम की पूरी जानकारी होना जरूरी है… वरना आप भी अपनी जमा-पूंजी को मिनटों में गंवा बैठेंगे। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: WhatsApp Username बनाते समय इन बातों का नहीं रखा ध्यान, बाद में पड़ेगा पछताना

क्या है WhatsApp Boss Scam?

Cybercrime Coordination Centre (I4C) ने अपने ऑफिशियल X हैंडल CyberDost I4C के जरिए मार्केट के नए स्कैम की जानकारी सार्वजनिक की है। इस स्कैम के जरिए हैकर्स आपके बॉस की DP और नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद वो आपको एक WhatsApp मैसेज करेंगे, जिसमें .ZIP File मौजूद होगी। बॉस का नाम देखते ही आप हडबड़ी में मैसेज ओपन कर लेते हैं और ZIP फाइल को बिना कुछ सोचे-समझे डाउनलोड कर लेते हैं। और पढें: iPhone यूजर्स के लिए भी WhatsApp ने टेस्ट करना शुरू किया ये खास फीचर



फाइल डाउनलोड करते ही आपके व्हाट्सऐप का एक्सेस हैकर के हाथ में पहुंच जाता है। इसके अलावा, वो इस तरह के अकाउंट के जरिए Finance Team से भी कनेक्ट कर सकते हैं और तुरंत Urgent Payment की डिमांड करने लगते हैं। बॉस का नाम देखकर कोई भी धोखा खा सकता है।

कैसे करें बचाव?

1. भले ही बॉस का नाम हो… लेकिन अगर आपको किसी नए या फिर अज्ञात नंबर से मैसेज आ रहा है, जो आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत है।

2. DP व बॉस का नाम लगा लेने से जरूरी नहीं सामने वाला सच में आपको बॉस व मैनेजर हो।

3. इस तरह के नंबर से आने वाली किसी तरह की ZIP फाइल या फाइल को बिल्कुल डाउनलोड न करें।

4. व्हाट्सऐप मैसेज के आधार पर कभी भी पैसे ट्रांसफर न करें। अगर सामने से ऐसा कभी कोई मैसेज आता है, तो पहले उनके असली नंबर पर कॉल करके मामले को वेरिफाई करें।

5. अगर आपने गलती से इस तरह की फाइल डाउनलोड कर ली है और फाइल पूरी ब्लैंक हैं, तो तुरंत 1930 पर कॉल करके इसकी शिकायत करें।

WhatsApp सेफ्टी फीचर्स पर रखें नजर

1. समय-समय पर अपने WhatsApp की सेटिंग्स में जाकर Linked Devices की लिस्ट देखते रहे। अगर आपका व्हाट्सऐप हैक हुआ है, तो इस लिस्ट में अज्ञात फोन व डिवाइस का नाम मौजूद हो सकता है।

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2. WhatsApp पर हमेशा Two-Step Verification (2FA) सेफ्टी को इनेबल रखें।