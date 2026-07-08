जल्दी खत्म हो जाती है स्मार्टफोन की बैटरी, फटाफट बदलें ये तीन सेटिंग, नहीं करना पड़ेगा बार-बार चार्ज

आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन का इस्तेमाल बहुत अधिक बढ़ गया है। गेम खेलने से लेकर ऑनलाइन पेमेंट करने, मूवी व सीरीज देखने और फोटो व वीडियो एडिट तक करने के लिए इस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। इस वजह से बैटरी भी जल्दी खत्म हो जाती है, जिससे फोन को बार-बार चार्ज करना पड़ता है। और पढें: iPhone यूजर्स के लिए भी WhatsApp ने टेस्ट करना शुरू किया ये खास फीचर

अगर आपके स्मार्टफोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है और आप चार्ज करके थक चुके हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको इस टेक गाइड में कुछ स्मार्टफोन सेटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें बदलने से आपके मोबाइल फोन बेहतर काम करने लगेगा और बैटरी भी लंबी चलेगी। आइए जानते हैं… और पढें: बिना Blue Tick और Online दिखे ऐसे पढ़ें WhatsApp मैसेज, जानें पूरा तरीका

Always-On Display

ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले काम का फीचर है। इस फंक्शन के ऑन होने से स्क्रीन एक्टिव रहती है। इससे हमें टाइम और नोटिफिकेशन जैसी जानकारी जल्दी मिल जाती है। हालांकि, इस सुविधा के एक्टिव रहने से बैटरी ज्यादा यूज होती है, जिसे कम करने के लिए इस फीचर को बंद कर दें। इससे बैटरी लंबी चलेगी और आपको फोन बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे बंद करने के लिए सेटिंग में जाकर डिस्प्ले में जाएं। यहां आपको ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले फीचर मिलेगा, उसे बंद कर दीजिए। और पढें: Amazon Prime Day Sale 2026: लाइव हुई मेगा सेल, iPhone 17 Pro समेत इन फोन पर मिल रहे बंपर Offers

Dark Mode

आईफोन और एंड्रॉइड दोनों में डार्क मोड मिलता है। इस फीचर के इस्तेमाल से आंखों पर स्क्रीन से निकलने वाली किरणों का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही बैटरी भी कम खर्च होती है, क्योंकि यह मोड स्क्रीन में मौजूद कुछ पिक्सल को काम करने से रोक देता है, जिससे बैटरी पर अधिक दबाव नहीं पड़ता है।

अगर आप चाहते हैं कि आपके फोन की बैटरी ज्यादा चलें, तो आप डार्क मोड का इस्तेमाल करें। इससे आपके फोन का बैटरी बैकअप बेहतर होगा। साथ ही, आपकी आंखें ठीक रहेंगी और ज्यादा फोन चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Adaptive Battery

ज्यादातर कंपनियों ने बैटरी बैकअप को बेहतर बनाने के लिए अपने फोन्स में Adaptive Battery फीचर दिया है। इस सुविधा की खूबी है कि यह बैटरी टाइम एक्सटेंड करने के लिए फोन की परफॉर्मेंस को अपने आप एडजस्ट करता है। साथ ही, बैकग्राउंड में एक्टिव रहकर उन सभी चीजों पर ब्रेक लगाता है, जिनकी वजह से बैटरी ज्यादा खर्च होती है।

Add Techlusive as a Preferred Source

इस फंक्शन को ऑन करना बहुत आसान है। इसके लिए अपने स्मार्टफोन या फिर आईफोन की सेटिंग में जाएं। यहां आपको बैटरी सेक्शन मिलेगा, उस पर टैप कीजिए। अब आपकी स्क्रीन पर बैटरी सेक्शन ओपन होगा, उसमें एडेप्टिव बैटरी के आगे बने टॉगल पर टैप करके ऑन कर दें।