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2925 रुपये की छूट पर मिलेगा Pova 8 5G, सस्ते में मिलेंगे 8000mAh बैटरी जैसे धाकड़ फीचर्स

Pova 8 5G की बिक्री आज से लाइव होने वाली है। इस फोन को Flipkart से खरीदा जा सकता है। इसमें Alive Matrix Display, 50MP कैमरा और 8000mAh बैटरी जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसे पिछले सप्ताह भारतीय बाजार में उतारा गया था।

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 18, 2026, 09:01 AM (IST)

POVA 8 5G
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Pova 8 5G को पिछले हफ्ते भारत में लॉन्च किया गया था। आज इस स्मार्टफोन की पहली सेल है, जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाली है। इस दौरान डिवाइस को डिस्काउंट और कैशबैक पर खरीदा जा सकेगा। सबसे पहले डिजाइन की बात करें, तो इसके बैक-पैनल में Alive Matrix Display दिया गया है। इसमें नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा, फोन में Dimensity 7100 प्रोसेसर और 50MP का कैमरा दिया है। इसमें फास्ट चार्जिंग से लैस 8000mAh की बैटरी मिलती है। news और पढें: 8000mAh बैटरी वाले Realme P4R 5G की पहली सेल, मिलेगा जबरदस्त डिस्काउंट

Pova 8 5G की कीमत और ऑफर

कंपनी ने पोवा 8 5जी को दो स्टोरेज ऑप्शन में उतारा है। इस स्मार्टफोन के 6GB+128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 29,999 रुपये है। इसका 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट 31,999 रुपये में उपलब्ध है। इस पर 1500 रुपये का डिस्काउंट 1425 रुपये का कैशबैक मिलेगा। इसे 2500 रुपये की EMI पर घर लाया जा सकता है। इस पर एक्सचेंज ऑफर भी है। news और पढें: Vivo T5 Pro 5G खरीदने का है प्लान, Amazon या फिर Flipkart, जानें कहां मिल रहा सस्ता

ऐसे हैं POVA 8 5G के स्पेसिफिकेशन

Specification TECNO POVA 8 5G
Display 6.76-inch FHD+ Flat LCD Display
Resolution 1080 × 2344 Pixels
Refresh Rate 144Hz
Processor MediaTek Dimensity 7100 Octa-Core
GPU Mali-G610
RAM Up to 8GB
Storage 128GB Internal Storage
Operating System Android 16 based HiOS 16
Rear Camera 50MP Sony LYT-600 Sensor (f/1.8 Aperture)
Front Camera 13MP Selfie Camera (f/2.2 Aperture)
Video Recording Up to 2K Video Recording
Security Face Unlock, Fingerprint Sensor
IP Rating IP64 (Dust & Water Resistant)
Audio Dual Microphones, Speaker with Dolby Atmos
Battery Capacity 8000mAh
Charging 45W Fast Charging
Connectivity 5G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB Type-C
Dimensions 165.66 × 78.46 × 8.8 mm
Weight 225g

पोवा 8 में 6.76 इंच का FHD+ फ्लैट LCD डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज और रेजलूशन 1080×2344 पिक्सल है। इस फोन में फास्ट वर्किंग के लिए MediaTek Dimensity 7100 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और Mali-G610 GPU दिया गया है। इसके साथ फोन में 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज और 8 जीबी तक रैम मिलती है। इसमें एंड्रॉइड 16 (Android 16) से लैस HiOS 16 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है।

शानदार फोटो क्लिक करने और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी सेंसर है। यह Sony LYT-600 लेंस है, जिसका अपर्चर f/1.8 है। इसके फ्रंट में सेल्फी के लिए 13MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.2 है। इससे 2के वीडियो शूट की जा सकती है।

सेंसर और रेटिंग

प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए इस स्मार्टफोन में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इस फोन को IP64 की रेटिंग दी गई है। इसका मतलब है कि यह वॉटर और डस्ट प्रूफ है। इसके बॉटम में दो माइक्रो-फोन के साथ एक स्पीकर दिया गया है। यह डॉल्बी एटमॉस (Dolby Atmos) से लैस है।

बैटरी और अन्य डिटेल

इस मोबाइल फोन में 8000mAh की पावरफुल बैटरी दी गई है। इसे 45 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। इसमें कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इसकी डायमेंशन 165.66×78.46×8.8mm और वजन 225 ग्राम है।

Realme 15 Pro से मिलेगी कड़ी चुनौती


आपको बता दें कि मिड-प्रीमियम रेंज में पोवा 8 को रियलमी के Realme 15 Pro से जोरदार टक्कर मिलेगी। इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 29,999 रुपये है। इसमें OLED स्क्रीन मिलती है, जिसका साइज 6.8 इंच है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसमें Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर, Adreno 722 GPU के साथ-साथ 12 जीबी रैम और 256 जीबी तक स्टोरेज दी गई है।

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फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप और 50MP का सेल्फी कैमरा दिया है। हालांकि, बैटरी के मामले यह फोन पोवा 8 से पीछे है, क्योंकि इस डिवाइस में 7000mAh की बैटरी मिलती है।