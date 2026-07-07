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Nothing Phone 4b फोन 6000mAh जंबो बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

Nothing Phone 4b स्मार्टफोन फाइनली भारत में लॉन्च हो गए हैं। इन फोन में आपको 50MP कैमरा और 6000mAh बैटरी जैसे फीचर्स मिलेंगे। यहां जानें कीमत और सेल डेट से जुड़ी जानकारी।

Published By: Manisha | Published: Jul 07, 2026, 04:28 PM (IST)

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Nothing Phone 4b स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट B सीरीज का फोन है। कंपनी ने इंडियन फैन्स के लिए इस फोन के साथ Nothing Phone 4b RCB Edition भी पेश किया है। फीचर्स की बात करें, तो कंपनी ने नथिंग के इस फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, यह फोन Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका प्राइमरी कैमरा 50MP का है। वहीं, फोन की बैटरी 6000mAh की है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। news और पढें: Smartphone Price Hike: Vivo, Realme और Nothing स्मार्टफोन हो गए महंगे, 7000 रुपये तक बढ़ी कीमतें

Nothing Phone 4b Price in India, Availability

कंपनी ने Nothing Phone 4b को 34,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। यह दाम फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज का है। वहीं, फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज की कीमत 38,999 रुपये है। फोन की सेल भारत में Flipkart पर 14 जुलाई से शुरू होगी। वहीं, दूसरी ओर Nothing Phone 4b RCB Edition को अभी आप नथिंग के Bengaluru स्टोर से खरीद सकेंगे। इस फोन में आपको ब्लैक, ब्लू व व्हाइट कलर ऑप्शन मिलते हैं। news और पढें: Nothing Phone 4b की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, Nothing Phone 4a से होगा सस्ता!

Nothing Phone 4b Specifications

फीचर्स की बात करें, तो Nothing Phone 4b में कंपनी ने 6.77 इंच का Samsung Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। फोन में 2000 Nits पीक ब्राइटनेस दी गई है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। फोन में कंपनी ने 8GB RAM दी है। वहीं, फोन की स्टोरेज 256GB तक की है। पानी से बचाव के लिए इसमें IP64 रेटिंग मिलती है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 50 का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जिसके साथ OIS सपोर्ट भी मिलता है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए आपको फनो में 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

फोन की बैटरी 6000mAh की है, जिसके साथ आपको 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। फोन के बैक पर Glyph Bar इंटरफेस दिया गयाहै, जिसमें 45 mini-LEDs मिलती है। फोन का डायमेंशन 164.4×78.2×8.6mm और भार 210 ग्राम है।

स्पेसिफिकेशन Nothing Phone 4b
डिस्प्ले 6.77-इंच Samsung Super AMOLED
रिफ्रेश रेट 120Hz
पीक ब्राइटनेस 2000 Nits
प्रोसेसर Snapdragon 6 Gen 4
रैम 8GB
स्टोरेज 256GB तक
ऑपरेटिंग सिस्टम उल्लेख नहीं
रियर कैमरा 50MP प्राइमरी (OIS) + 8MP अल्ट्रा-वाइड
फ्रंट कैमरा 16MP
बैटरी 6000mAh
फास्ट चार्जिंग 33W
IP रेटिंग IP64
Glyph Interface Glyph Bar, 45 mini-LEDs
डायमेंशन 164.4 × 78.2 × 8.6mm
वजन 210 ग्राम

इन स्मार्टफोन्स से मिलेगी कड़ी टक्कर

OnePlus Nord CE 6 5G

OnePlus Nord CE 6 5G को आप 33,999 रुपये में खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो इसमें 6.78 इंच का डिस्प्ले मिलता है, जिसकी ब्राइटनेस 3600 Nits की है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। फोन में 50MP बैक व 32MP सेल्फी कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 8000mAh की है।

Oppo F31 Pro Plus 5G

OPPO F31 Pro+

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Oppo F31 Pro Plus 5G को 34,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस फोन में 6.8 इंच डिस्प्ले दिया गया है। फोन Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर से लैस है। 50MP कैमरा व 32MP का सेल्पी कैमरा दिया गया है। इसकी बैटरी 7000mAh की है।