Published By: Manisha | Published: Jul 08, 2026, 01:07 PM (IST)
Samsung Galaxy Unpacked 2026 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है। यह इवेंट इसी महीने 22 जुलाई को आयोजित किया जाने वाला है। यह सैमसंग के मेगा टेक इवेंट में से एक है, जिसमें कंपनी अपने नेक्स्ट जनरेशन फोल्डेबल सीरीज को मार्केट में पेश करती है। इस साल कंपनी Samsung Galaxy Z Fold 8 सीरीज और Galaxy Z Flip 8 को लेकर आने की तैयारी में है। कंपनी का दावा है कि अपकमिंग गैलेक्सी डिवाइस “intelligent capabilities” से लैस होने वाले हैं। माना जा सकता है कि कंपनी नए फोल्डेबल व फ्लिप फोन में एआई फीचर्स लैस हों। यहां जानें सभी डिटेल्स। और पढें: बेहतरीन फीचर्स वाले टॉप-8 स्मार्टफोन, कीमत 40,000 रुपये से कम, देखिए पूरी लिस्ट
कंपनी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए Samsung Galaxy Unpacked 2026 की तारीख को कंफर्म कर दिया है। यह इवेंट 22 जुलाई को आयोजित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत भारत में शाम 6.30 बजे होगी। इस इवेंट के दौरान कंपनी सैमसंग गैलेक्सी पोर्टफोलियो में नए स्मार्टफोन लेकर आने वाली है। फिलहाल कंपनी ने स्मार्टफोन के नाम को रिवील नहीं किया है। और पढें: Amazon Prime Day Sale 2026: लाइव हुई मेगा सेल, iPhone 17 Pro समेत इन फोन पर मिल रहे बंपर Offers
Your ticket is ready. July 22. A new shape unfolds.
Know more: https://t.co/TaxfdOEobD#GalaxyAI #GalaxyUnpacked #Samsung pic.twitter.com/zX60XOlJMz
— Samsung India (@SamsungIndia) July 7, 2026
अगर आप इस इवेंट को लाइव देखना चाहते हैं, कंपनी इसे Samsung Website, YouTube चैनल इसके अलावा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करेगी।
अपने लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट के जरिए कंपनी ने रिवील किया है कि अपकमिंग सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस AI एक्सपीरियंस से लैस होने वाले हैं। इसके अलावा, इनमें हार्डवेयर इनोवेशन भी देखने को मिलेगी, जो कि यूजर्स को पहले से ज्यादा पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे।
लीक्स की बात करें, तो इस साल कंपनी एक नहीं बल्कि 2 फोल्डेबल फोन पेश कर सकती है। अभी तक कंपनी फोल्डेबल सीरीज के तहत एक फोल्डेबल फोन और एक फ्लिप फोन लेकर आती थी। हालांकि, इस साल इस सीरीज के तहत दो फोल्डेबल फोन Samsung Galaxy Z Fold 8 और Galaxy Z Fold 8 Ultra लेकर आए जा सकते हैं। इसके अलावा, फ्लिप में कंपनी Galaxy Z Flip 8 को पेश कर सकती है।
Samsung Galaxy Z Fold 8 के लीक फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में 7.6 इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसके अलावा, इसमें 5.5 इंच का कवर डिस्प्ले मिल सकता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। वहीं, इसमें 5000mAh की बैटरी दी जा सकती है, जिसके साथ आपको 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल सकता है।
सिर्फ फोन ही नहीं बल्कि कहा तो यह भी जा रहा है कि इस गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में कंपनी अपनी नेक्स्ट जनरेशन स्मार्टवॉच सीरीज भी पेश कर सकती है, जिसमें Galaxy Watch 9 और Galaxy Watch Ultra 2 शामिल हो सकते हैं। साथ ही सैमसंग का स्मार्ट ग्लास भी पेश किया जा सकता है।
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