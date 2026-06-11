POVA 8 5G ने भारत में मारी धमाकेदार एंट्री, प्रीमियम डिजाइन के साथ मिलेंगे दमदार फीचर्स

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 11, 2026, 12:43 PM (IST)
Tecno के सब-ब्रांड POVA ने भारत में अपना पहला स्मार्टफोन POVA 8 5G लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन को Alive Matrix Display के साथ लाया गया है, जिसमें कॉल-मैसेज जैसे नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं। यह Nothing में मिलने वाले Glyph Interface जैसा है। इससे डिवाइस को प्रीमियम लुक मिला है। टॉप स्पेक्स की बात करें, तो लेटेस्ट फोन में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 8000mAh की बैटरी दी गई है। इसमें FHD+ डिस्प्ले और Dimensity 7100 चिपसेट मिलती है। इसके साथ 256 जीबी तक इंटरनल स्टोरेज और 50MP का कैमरा दिया गया है। और पढें: Pova 8 इस दिन देगा भारत में दस्तक, मिलेगी 8000mAh की बड़ी बैटरी
|Specification
|TECNO POVA 8 5G
|Display
|6.76-inch Full HD+ AMOLED
|Resolution
|1080 × 2344 pixels
|Refresh Rate
|144Hz
|Processor
|MediaTek Dimensity 7100
|GPU
|Mali-G57 MC2
|RAM
|8GB
|Storage
|128GB Internal Storage
|Operating System
|Android 16
|Rear Camera
|50MP
|Front Camera
|13MP
|Camera Features
|Timelapse, Slow Motion, Portrait Mode
|Special Feature
|Alive Matrix Display (Notification Interface)
|Battery
|8000mAh
|Fast Charging
|45W Fast Charging
|Connectivity
|Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Dual SIM Support, USB Type-C
|Security
|Face Unlock, Fingerprint Sensor
POVA 8 5G में 6.76 इंच का फुल एचडी प्लस AMOLED डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज और रेजलूशन 1080 × 2344 पिक्सल है। इस फोन में फास्ट वर्किंग के लिए Mali-G57 MC2 GPU के साथ-साथ 8 जीबी रैम, MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर और 128 जीबी की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसमें Android 16 से लैस ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिलता है। और पढें: Smartphones launch in India in Upcoming week: Motorola Edge 70 Pro से लेकर Tecno POP X 5G तक, अगले हफ्ते आ रहे ये फोन
फोटो और वीडियो को ध्यान में रखकर पोवा के इस स्मार्टफोन में 50MP का कैमरा दिया है, जबकि फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13MP का कैमरा मिलता है। इसमें टाइमलैप्स, स्लो-मोशन और पोट्रेट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। और पढें: TECNO POP X 5G की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, मिलेगी 6500mAh बैटरी
इस डिवाइस को आकर्षक बनाने के लिए Alive Matrix Display दिया गया है। यह काफी हद तक नथिंग फोन 3 के Glyph Interface जैसा है। इसमें नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं।
इस स्मार्टफोन में 8000mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इसको 45W वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।
कंपनी के अनुसार, पोवा 8 दो स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल है। इस फोन के 6GB+128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 29,999 रुपये है। इसका 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट 31,999 रुपये में मिल रहा है। इसकी सेल 18 जून से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर लाइव होगी।
Realme 15 Pro ऐसा स्मार्टफोन है, जिससे पोवा 8 को जोरदार टक्कर मिलने वाली है। रियलमी 15 प्रो की कीमत 29,999 रुपये से शुरू होती है। इस स्मार्टफोन में 6.8 इंच का OLED डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसकी पीक ब्राइटनेस 6500 निट्स है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass 7i ग्लास लगा है।
इस फोन में क्वालकॉम का Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर, Adreno 722 GPU, 12 जीबी तक रैम और 256 जीबी स्टोरेज दी गई है। इस फोन में 50MP का प्राइमरी और 50MP का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है। सेल्फी के लिए भी 50MP का कैमरा मिलता है। इसकी बैटरी 7000mAh की है। इसे 80 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। बस इस मामले में रियलमी का फोन पोवा से पीछे है।
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