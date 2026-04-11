Tecno Pova 8 और Spark 50 Pro दमदार बैटरी के साथ जल्द देंगे दस्तक! मिलेगी Vivo-Oppo को टक्कर

Tecno ने पिछले महीने यानी मार्च में आयोजित हुए MWC इवेंट में Tecno Pova 8 को शोकेस किया था, जिसकी लॉन्चिंग का ऐलान अभी तक नहीं किया गाया है, लेकिन अब खबर है कि इस फोन को TUV सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया है, जहां से इसके कुछ फीचर्स सामने आए हैं। और पढें: Best Smartphones Under 20000: Vivo से लेकर iQOO तक, 20 हजार से कम में खरीदें ये धाकड़ फोन

जीएसएम एरिना की एक रिपोर्ट के अनुसार, टेक्नो का Tecno Pova 8 फोन TUV प्लेटफॉर्म पर लिस्ट है। लिस्टिंग की मानें, तो डिवाइस में 7750mAh की जंबो बैटरी दी जा सकती है, जिसे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ ही कनेक्टिविटी के लिए फोन में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए जा सकते हैं। और पढें: TECNO Spark 50 5G की भारत में पहली सेल आज, मिलेंगी जबरदस्त डील

कब होगा लॉन्च ?

स्मार्टफोन कंपनी टेक्नो ने अभी तक पोवा 8 की लॉन्चिंग को लेकर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक्स में कहा जा रहा है कि फोन को मई के अंत तक पेश किया जा सकता है, जिससे ग्लोबल बाजार में शाओमी, ओप्पो और वीवो के फोन्स को टक्कर मिलेगी। और पढें: Tecno Spark 50 5G एडवांस फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

Tecno Spark 50 Pro

टेक्नो पोवा 8 के अलावा टेक्नो स्पार्क 50 प्रो स्मार्टफोन को भी लाने की तैयारी चल रही है। यह डिवाइस स्पार्क 50 का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसे मार्च में लॉन्च किया गया था। लीक्स की मानें, तो इस फोन को 5800mAh बैटरी के साथ लाया जा सकता है। इसमें 50एमपी कैमरा और एचडी प्लस डिस्प्ले मिल सकता है। इसमें एंड्रॉइड 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिया जाएगा।

हाल ही में लॉन्च किया यह फोन

स्मार्टफोन कंपनी टेक्नो ने इस साल की शुरुआत में TECNO POVA Curve 2 5G को लॉन्च किया था। यह कंपनी का Slimmest डिवाइस है। इसमें 6.78 इंच का कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसमें पावर के लिए MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर और Mali-G610 GPU दिया गया है। यह मोबाइल फोन Android 16 बेस्ड HiOS 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।

Add Techlusive as a Preferred Source

इस मोबाइल फोन में 50MP का प्राइमरी और 2MP का मैक्रो लेंस है। इससे 2के वीडियो शूट की जा सकती है। इसके फ्रंट में 13MP का कैमरा मिलता है। इसकी बैटरी 8000mAh की है। इसे फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है।