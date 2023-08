स्मार्टफोन कंपनी Tecno ने तमाम टीजर जारी करने के बाद आखिरकार POVA 5 सीरीज की इंडिया लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है। इस लाइनअप के तहत Tecno Pova 5 और Tecno Pova 5 Pro 5G स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में उतारा जा सकता है। इस दोनों डिवाइस में यूजर्स को LED बैकलाइट के साथ 3D टेक्स्चर वाला डिजाइन मिलेगा। इसके अलावा, मोबाइल फोन्स में HD+ डिस्प्ले से लेकर पावरफुल कैमरा और बैटरी तक दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सीरीज के बेस मॉडल यानी पोवा 5 को भारत से पहले ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा चुका है।

टेक्नो भारत में World Of Technology इवेंट आयोजित करने वाला है, जो 11 अगस्त से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस कार्यक्रम के पहले दिन यानी 11 अगस्त को Pova 5 सीरीज से पर्दा उठाया जाएगा। इसके अलावा, इवेंट में कंपनी के अन्य लेटेस्ट प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलेंगे।

