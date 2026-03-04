Tecno Pop X स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का एंट्री लेवल स्मार्टफोन है। फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन Unisoc T7250 चिप से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 13MP का सिंगल कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 5000mAh की है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: MWC 2026: Tecno ने पेश किया नया स्मार्टफोन, 6500mAh बैटरी के साथ मिलेगा 50MP कैमरा

Tecno Pop X Price in India, Availability

कंपनी ने Tecno Pop X को 8,499 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। यह दाम फोन के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज मॉडल का है। हालांकि, लॉन्च ऑफर के तहत फोन को 7,749 रुपये में खरीदा जा सकता है। कंपनी ने फोन में दो कलर ऑप्शन Chilly Green और Flare White पेश किए हैं। फोन को Amazon के जरिए खरीदा जा सकता है, फोन की सेल भारत में 6 मार्च से शुरू होने जा रही है। और पढें: 8000mAh बैटरी वाले Tecno फोन की आज भारत में पहली सेल, मिल रहे तगड़े Offers

Tecno Pop X Specifications

-6.75 इंच का HD+ डिस्प्ले और पढें: Tecno Spark 50 4G जल्द हो सकता है ग्लोबली लॉन्च, लीक में सामने आए डिजाइन और फीचर्स

-12nm octa core Unisoc T7250 चिप

-13MP का सिंगल रियर कैमरा

-8MP का फ्रंट कैमरा

-5000mAh बैटरी-15W फास्ट चार्जिंग स्पीड

-डायमेंशन 167.79×77.97×8.18mm- भार 182.6 ग्राम

फीचर्स पर नजर डालें, तो टेक्नो पॉप एक्स फोन में 6.75 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसके अलावा, फोन 12nm octa core Unisoc T7250 चिप से लैस है। फोन में कंपनी ने 4GB RAM + 64GB स्टोरेज पेश की है। यह फोन Android 15 के साथ आता है। इस फोन में आप बिना नेटवर्क के भी कॉल कर सकते हैं।

फोटोग्राफी के लिए फोन में सिंगल रियर कैमरा मिलता है। यह 13MP का कैमरा है। वहीं, सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP64 रेटिंग मिलती है। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जिसके साथ 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट पेश किया गया है। फोन का डायमेंशन 167.79×77.97×8.18mm और भार 182.6 ग्राम है।