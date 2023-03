Tecno नया एंट्री लेवल स्मार्टफोन लाने की प्लानिंग बना रहा है, जिसका नाम Tecno Pop 7 होगा। यह Tecno Pop 7 Pro का लाइट वर्जन होगा, जो बीते महीने लॉन्च हो चुका है। Tecno Pop 7 की ऑफिशियल लॉन्चिंग से पहले इस हैंडसेट के कई मुख्य स्पेसिफिकेशन का खुलासा गया है। यह स्पेसिफिकेशन Google Play Console के डाटाबेस से सामने आई हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। Also Read - Lava Yuva 2 Pro की पहली सेल आज, सस्ते स्मार्टफोन में होंगे ये फीचर्स

Tecno Pop 7 के इस मोबाइल फोन में टियरड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसके अलावा कई आकर्षक फीचर्स नजर आएंगे। दिसंबर महीने में इसे FCC सर्टिफिकेशन पर देखा जा चुका है। इसमें बैक पैनल पर स्क्वेयर शेप में कैमरा सेटअप मिलेगा। इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है।

Tecno Pop 7 की खूबियां

Google Play Console लिस्टिंग पर दोबारा लौटते हैं और उससे पता चलता है कि इस स्मार्टफोन में HD+ रेजोल्यूशन मिलेगा, जो 720 x 1600 पिक्सल के साथ आता है। इस फोन में Unisoc SC9863A चिपसेट मिलेगा। इसमें 2 GB of RAM और Android 12 Go edition देखने को मिलेगा। वहीं 7 प्रो वेरिएंट में Helio A22 chip, 3 GB RAM और Android 12 OS पर काम करता है।

FCC लिस्टिंग से भी खुलासा

टेक्नो के इस स्मार्टफोन को लेकर FCC listing से भी खुलासा हुआ है। इस फोन का डाइमेंशन 164 x 74 x 8mm होगा और यह डाइमेंशन Pop 7 Pro के समान ही होगा। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि Pop 7 में 6.56 इंच का IPS LCD पैनल दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 64 GB स्टोरेज और 10W का चार्जिंग मिलेगा।

Tecno Pop 7 को लेकर अभी बहुत से खुलासे होने बाकी हैं और उसके लिए कुछ समय और इंतजार करना होगा। यह स्मार्टफोन इस महीने दस्तक दे सकता है, लेकिन अभी तक कंपनी ने इसके बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की है। टेक्नो के भारतीय मोबाइल बाजार में ढेरों स्मार्टफोन मौजूद हैं, जो बजट सेगमेंट से लेकर मिड रेंज तक शामिल हैं। इसके साथ ही एक कलर चेजिंग स्मार्टफोन भी है।