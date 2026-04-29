Apple ने App Store के लिए एक नया सब्सक्रिप्शन पेमेंट मॉडल किया पेश, अब नहीं देना होगा एक साथ पैसा

Apple ने अपने App Store के लिए एक नया सब्सक्रिप्शन पेमेंट मॉडल पेश किया है, जो यूजर्स और डेवलपर्स दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कंपनी के मुताबिक, अब यूजर्स किसी भी सालाना सब्सक्रिप्शन को एक साथ पूरा पैसा देने के बजाय हर महीने किस्तों में पेमेंट कर सकेंगे, हालांकि इसके साथ 12 महीने का कमिटमेंट जरूरी होगा, यानी आप महीने-महीने पैसे देंगे, लेकिन प्लान पूरे एक साल के लिए ही रहेगा। इस नए मॉडल का मकसद यूजर्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देना और डेवलपर्स के लिए लंबी अवधि की कमाई को सुनिश्चित करना है।

क्या महीने-महीने पेमेंट से महंगे सब्सक्रिप्शन लेना अब आसान हो जाएगा?

इस नए सिस्टम में यूजर्स पकको शुरुआत में बड़ा अमाउंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे महंगे सब्सक्रिप्शन भी ज्यादा लोगों के लिए आसान हो जाएंगे। Apple का कहना है कि इससे डेवलपर्स को स्थिर और अनुमानित रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि यूजर्स पूरे 12 महीने के लिए जुड़े रहेंगे। डेवलपर्स अभी से इस फीचर को सेट कर सकते हैं और इसे आने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ रोल आउट किया जाएगा।

क्या बीच में सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने पर भी पूरे 12 महीने तक पैसा देना होगा?

कंपनी ने यह भी साफ किया है कि यूजर्स किसी भी समय सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें 12 महीने की तय अवधि तक पेमेंट करना होगा, यानी अगर आपने बीच में कैंसिल किया, तब भी आपकी बाकी किस्तें कटती रहेंगी जब तक साल पूरा नहीं हो जाता, साथ ही अगर यूजर समय पर कैंसिल नहीं करता है, तो सब्सक्रिप्शन अपने आप अगले 12 महीने के लिए रिन्यू हो सकता है। यूजर्स को उनके Apple Account में पूरी जानकारी दिखाई जाएगी, जैसे कितनी किस्तें पूरी हो चुकी हैं और कितनी बाकी हैं। इसके अलावा, रिन्यूअल से पहले ईमेल और नोटिफिकेशन के जरिए अलर्ट भी भेजे जाएंगे।

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क्या यह नया फीचर सभी देशों में लॉन्च होगा या कुछ जगहों पर नहीं मिलेगा?

डेवलपर्स इस नए मॉडल को App Store Connect के जरिए सेट कर सकते हैं और Xcode में टेस्ट भी कर सकते हैं। यह फीचर iOS 26.5 और बाकी अपडेट्स के साथ मई में बड़े स्तर पर लॉन्च होने की उम्मीद है, हालांकि शुरुआत में यह फीचर अमेरिका और सिंगापुर में उपलब्ध नहीं होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसके पीछे कानूनी और रेगुलेटरी कारण हो सकते हैं।