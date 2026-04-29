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BSNL का धमाका: Rs 399 में दे रहा 3300GB डेटा, Jio प्लान पड़ा फीका

BSNL कंपनी अपने पोर्टफोलियो में कई तरह के प्लान लेकर आती है। BSNL Spark उन्हीं में से एक खास प्लान है, जो कि कम दाम में भरपूर डेटा बेनेफिट प्रोवाइड करता है।

Published By: Manisha | Published: Apr 29, 2026, 04:36 PM (IST)

BSNL

photo icon BSNL Spark Plan

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BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) कंपनी अपने हर यूजर्स के लिए किफायती व बेनेफिट्स से भरपूर प्लान्स लेकर आती रहती है। अगर आप बीएसएनएल के ब्रॉडबैंड यूजर हैं, तो भी कंपनी आपके लिए कई सारे शानदार ऑप्शन लेकर आती है। इन प्लान में आपको हर महीने मामूली कीमत में ढेर सारे टेलीकॉम बेनेफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप भी कंपनी के ऐसे ही सस्ते ब्रॉडबैंड प्लान की तलाश कर रहे थे, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। आज हम आपको कंपनी के एक ऐसे ब्रॉडबैंड प्लान की जानकारी देंगे, जिसमें आपको 400 रुपये से भी कम मंथली खर्च पर भरपूर डेटा व कॉलिंग बेनेफिट्स मिलेंगे। news और पढें: Jio ने Gen z यूजर्स की कर दी बल्ले-बल्ले, इस नए प्लान में Snapchat+ मिल रहा फ्री, जानें कीमत

BSNL Spark Plan

सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अपने ब्रॉडबैंड ग्राहकों के लिए Spark नाम का धांसू प्लान लेकर आती है। इस प्लान में यूजर्स को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन मिलता है। इसके अलावा, यह प्लान कॉलिंग की सुविधा देता है। news और पढें: Jio के इन प्लान से बढ़ी Airtel की टेंशन, 400 से कम में मिलेंगे जबरदस्त बेनेफिट्स

BSNL Spark Plan Price in India

BSNL Spark Plan की कीमत 399 रुपये प्रति महीना है। यह कीमत 12 महीनों तक लागू रहती है। हालांकि, 13वें महीने में आपको यह बेनेफिट्स पाने के लिए 449 रुपये प्रति महीना का भुगतान करना होगा।

Spark Plan Benefits

बीएसएनएल के स्पार्क प्लान के बेनेफिट्स की बात करें, तो यह प्लान यूजर्स को 50 Mbps हाई-स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करता है। इस प्लान में यूजर्स को 3300GB तक का डेटा एक्सेस मिलता है। इसके अलावा, प्लान यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग की भी सुविधा देता है।

How to Upgrade to Spark Plan

यदि आपको स्पार्क प्लान में अपग्रेड कराना है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे इस ब्रॉडबैंड प्लान के अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ 18004444 नंबर पर कॉल करना होगा। इसके बाद आप अपनी डिटेल्स देकर इस कनेक्शन को ले सकते हैं।

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JioFiber Rs 399 Plan

बीएसएनएल प्लान की तुलना प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी Jio के फाइबर प्लान से करें, तो यह कंपनी भी 399 रुपये प्रति महीने वाला प्लान लेकर आती है। हालांकि, इस प्लान में 30 Mbps स्पीड में इंटरनेट मिलता है। भले ही इंटरनेट स्पीड कम है, लेकिन इसमें कंपनी अनलिमिटेड डेटा एक्सेस प्रोवाइड करती है।

फीचर BSNL Spark Plan (Rs 399) JioFiber Plan (Rs 399)
मासिक कीमत ₹399 (पहले 12 महीने) ₹399
इंटरनेट स्पीड 50 Mbps 30 Mbps
डेटा लिमिट 3300GB अनलिमिटेड
कॉलिंग अनलिमिटेड अनलिमिटेड
वैलिडिटी 12 महीने तक ऑफर प्राइस नियमित प्लान
अपग्रेड/कनेक्शन तरीका 18004444 पर कॉल ऑनलाइन/ऐप के जरिए