comscore
ENG
  • Home
  • Mobile
  • Poco C81 C81x Launched In India With Big Battery Check Price Specification

POCO C81 और C81x दमदार बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, कीमत 11,000 से कम

POCO C81 और C81x को भारतीय बाजार में पेश किया गया है। दोनों फोन बजट सेगमेंट में आते हैं। इनमें UNISOC T7250 प्रोसेसर और 64 जीबी स्टोरेज जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 23, 2026, 01:05 PM (IST)

POCO C81
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

POCO के दो नए स्मार्टफोन POCO C81 और C81x भारत में लॉन्च हो गए हैं। दोनों स्मार्टफोन को बजट सेगमेंट में लाया गया है। दोनों फास्ट चार्जिंग से लैस दमदार बैटरी और UNISOC T7250 चिपसेट मिलती है। इनमें 64 जीबी की इंटरनल स्टोरेज और 13एमपी का कैमरा मिलता है। इनके आने से बाजार में शाओमी और लावा जैसे ब्रांड के स्मार्टफोन को जोरदार टक्कर मिलेगी। news और पढें: Poco C81 और C81x इस तारीख को होंगे लॉन्च, मिल सकते हैं ये फीचर्स

POCO C81 और C81x की कीमत

पोको सी81 की कीमत 10,999 रुपये है। इस फोन को Sunset Gold, Ice Blue और Sunset Gold कलर में उपलब्ध कराया गया है। अब पोको सी81एक्स पर आए, तो यह 9,999 रुपये में मिल रहा है। इसे Ice Blue और Elite Black कलर में खरीदा जा सकेगा। news और पढें: Top 5 Camera Mobiles under 10000: फोटोग्राफी के लिए बेस्ट रहेंगे ये फोन, दाम 10 हजार से भी है कम

ऑफर

पोको सी81 फोन पर 550 रुपये का ऑफ दिया जा रहा है। इस पर 486 रुपये की ईएमआई मिल रही है। वहीं, सी81एक्स पर 500 रुपये की छूट मिल रही है। डिवाइस पर 442 रुपये की ईएमआई दी जा रही है। इनकी बिक्री 27 अप्रैल 2026 से शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर लाइव होगी। news और पढें: POCO X8 Pro Max Review: 9000mAh बैटरी वाला दमदार फोन, लेकिन परफॉर्मेंस में कितना दम?

ऐसे हैं दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन

पोको सी81 में 6.9 इंच और सी81एक्स में 6.8 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और रेजलूशन 1600 x 720 पिक्सल है। इसका टच सैम्पलिंग रेट 240 हर्ट्ज है। इसे TÜV Rheinland Low Blue Light का सर्टिफिकेशन मिला है।

स्मूथ फंक्शनिंग के लिए दोनों स्मार्टफोन में UNISOC T7250 12nm ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इस चिप के साथ Mali-G57 MP1 GPU मिलता है। इनकी रैम 4 जीबी और स्टोरेज 64 जीबी है। इनकी स्टोरेज को एसडी कार्ड की मदद से 2 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है।

OS

सी81 स्मार्टफोन Android 16 बेस्ड Xiaomi HyperOS 3 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, जबकि सी81एक्स में Android 15 पर आधारित HyperOS 2 मिलता है। फोटो और वीडियो के लिए दोनों में 13MP का बैक और फ्रंट में 8MP का कैमरा दिया गया है।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

बैटरी

कंपनी ने पोको सी81 में 6300mAh की जंबो बैटरी दी गई है, जबकि सी81एक्स में 5200mAh की बैटरी मिलती है। इन दोनों को फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए नए मोबाइल फोन्स में Dual 4G VoLTE, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, GLONASS, Galileo और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है।