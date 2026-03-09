comscore
ENG
  • Home
  • Mobile
  • Poco X8 Pro And X8 Pro Max India Launch Date March 17 Flipkart Sale Specs

POCO X8 Pro और POCO X8 Pro Max 5G भारत में इस दिन होंगे लॉन्च, डेट कंफर्म

POCO X8 Pro और X8 Pro Max की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। इस फोन को आप Flipkart के जरिए खरीद सकेंगे। यहां जानें सभी डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Mar 09, 2026, 03:29 PM (IST)

POCO (11)
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

POCO कंपनी ने POCO X8 Pro और POCO X8 Pro Max 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। फोन की सेल Flipkart पर उपलब्ध होगी। फ्लिपकार्ट पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है, जिसके जरिए फोन के डिजाइन व कलर ऑप्शन की जानकारी सामने आई है। ये फोन ब्लैक व व्हाइट कलर ऑप्शन में दस्तक देने वाले हैं। इसके अलावा, बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप सर्कुलर रिंग्स में देखे जा सकते हैं। हाल ही में कंपनी ने जानकारी दी थी कि पोको एक्स8 प्रो फोन Dimensity 8500 Ultra प्रोसेसर से लैस होगा। वहीं, प्रो मैक्स Dimensity 9500s प्रोसेसर के साथ दस्तक देगा। यहां जानें डिटेल्स। news और पढें: Poco C85x 5G की भारत में लॉन्च डेट का हुआ ऐलान, डिजाइन भी आया सामने

Flipkart पर POCO X8 Pro सीरीज को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है, जिसके जरिए फोन की लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है। ये सीरीज भारत में 17 मार्च को लॉन्च होगी। फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के जरिए फोन की उपलब्धता से जुड़ी जाकारी भी सामने आई है। इस फोन की सेल फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होगी। news और पढें: Flipkart पर टीज हुए Poco के नए फोन, मार्च में हो सकते हैं लॉन्च

POCO X8 Pro and X8 Pro Max लीक स्पेक्स

पुरानी लीक रिपोर्ट्स में फोन के फीचर्स की जानकारी सामने आ चुकी है। लीक की मानें, तो पोको एक्स8 प्रो फोन 6.59 इंच डिस्प्ले के साथ दस्तक देने वाला है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का हो सकता है। इसके अलावा, फोन फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आएगा। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 20MP का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा। फोन की बैटरी 6500mAh की हो सकती है, जिसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग स्पीड मिल सकती है। news और पढें: TDRA लिस्टिंग में दिखे Poco X8 Pro और Pro Max, बस अब लॉन्च की है देरी

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

वहीं, दूसरी ओर पोको एक्स8 प्रो मैक्स फोन 6.83 इंच डिस्प्ले के साथ दस्तक देने सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का होने की उम्मीद है। इसके अलावा, फोन में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आएगा। साथ ही इस फोन में भी सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 20MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। फोन की बैटरी 9000mAh की हो सकती है, जिसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग स्पीड मिल सकती है।