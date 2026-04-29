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IMDb Free Movie Trick: फ्री मूवी देखने की ट्रिक हो रही Viral, लेकिन आप रहें सावधान

IMDb free movie trick: सोशल मीडिया पर अगर आपने भी फ्री मूवी देखने की ट्रिक देख ली है और फिल्म देखने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो जरा रूक जाइए। आपकी एक छोटी-सी गलती आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है।

Published By: Manisha | Published: Apr 29, 2026, 05:43 PM (IST)

IMdb Free Movie

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IMDb Movie Play Trick: इन दिनों सोशल मीडिया पर फ्री मूवी देखने की ट्रिक जमकर वायरल हो रही है। इस ट्रिक में बताया जा रहा है कि आप सिर्फ 1 वर्ड लिखने के साथ IMDb पर पूरी की पूरी फिल्म फ्री में देख सकते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि यह ट्रिक काम भी कर रही है और आप आसानी से कई फिल्म को यहां पूरा फ्री देख सकते हैं। हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्री मूवी देखने का आपका लालच आपको स्कैम का शिकार बना सकता है। इससे न केवल आपका बैंक अकाउंट बल्कि आपका निजी डेटा भी खतरे में पड़ सकता है। अगर आपने भी Instagram पर यह वायरल ट्रिक देखी है, तो इसे अपने रिस्क पर ही अजमाएं और बड़े नुकसान के लिए तैयार रहें। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स। news और पढें: बिना OTP के खाली हो रहे बैंक अकाउंट, स्कैम के नए तरीके AEPS से रहें सावधान

इन दिनों सोशल मीडिया पर IMDb Free Movie Play Trick की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। इस ट्रिक के तहत अलग-अलग क्रिएटर आपको फ्री मूवी देखने की एक आसान-सी ट्रिक बताते दिख रहे हैं। देखने व सुनने में यह ट्रिक बेहद ही आसान लगती है, लेकिन इसके पीछे छिपा जोखिम आपको दिखाई नहीं देगा। दरअसल, फ्री मूवी देखने के लिए आप अपने आप अनजान वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। यह फर्जी साइट हो सकती है, जहां आप स्कैम का शिकार हो सकते हैं। news और पढें: Laptop Free: स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप दे रही सरकार? मैसेज से रहें सावधान, भूलकर भी न करें लिंक पर क्लिक

क्या है IMDb Free Movie Play ट्रिक?

वायरल वीडियो की बात करें, तो आप नई फिल्मों को बिना पैसे खर्च किए IMDb पर देख सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक वायरल हो रही है। news और पढें: Strait of Hormuz में हो रहा डिजिटल स्कैम, फंसे जहाजों को ऐसे लूट रहे ठग, चेतावनी जारी

  1. इस ट्रिक में आपको सबसे पहले IMDb साइट पर जाना है।
  2. अब उस साइट पर जाकर वो फिल्म सर्च करनी है, जिसे आप देखना चाहते हैं।
  3. इसके बाद मूवी के URL में जाकर आपको IMDb से पहले Play लिखना है।
  4. IMDb से पहले Play लिखकर जैसे ही आप एंटर करेंगे, वैसे ही अगली स्क्रीन पर मूवी प्ले हो जाएगी।

 

IMdb Free Movie Scam

देखने में भले ही ट्रिक आसान व काम की लगे, लेकिन हम बार-बार कह रहे हैं कि इस तरह की ट्रिक आपके लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं हो सकती है। दरअसल, प्ले लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर करते हैं, आप दूसरी साइट पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। जिस साइट पर पहुंचकर आप फ्री मूवी इंजॉय कर रहे हैं, वो फर्जी, वायरस व मालवेयर से लैस हो सकती है। उस साइट पर विजिट करना भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है।

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क्या नुकसान हो सकता है?

इस तरह की साइट पर जाने से आपकी प्राइवेसी व सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। आपकी एक छोटी-सी गलती आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकती है और प्राइवेट डेटा गलत हाथों तक पहुंचा सकती है। आप जिस लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन पर फ्री मूवी देख रहे हैं, तो उस डिवाइस में वायरस व स्पाइवेयर इंस्टॉल हो सकता है। इससे न केवल आपका डिवाइस बल्कि आपके अकाउंट भी हैक हो सकते हैं।