Vivo X200T स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह Vivo X200 सीरीज का लेटेस्ट एडिशन है। इस सीरीज के तहत कंपनी पहले ही Vivo X200, Vivo X200 Pro, Vivo X200 FE को लेकर आ चुकी है। वहीं, अब इस सीरीज में चौथा मॉडल Vivo X200T पेश किया जाने वाला है, जो कि काफी समय से लीक्स का हिस्सा बना हुआ है। अब फाइनली कंपनी ने फोन की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। इस फोन की सेल Flipkart पर उपलब्ध होने वाली है। फ्लिपकार्ट के जरिए फोन के कुछ फीचर्स भी लॉन्च से पहले कंफर्म हो चुके हैं। इस फोन में Zeiss ब्रांड का 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया जाने वाला है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 9400+ प्रोसेसर से लैस होगा। आइए जानते हैं डिटेल्स।

Flipkart पर लाइव माइक्रोसाइट के जरिए कंपनी ने Vivo X200T स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म कर दी गई है। यह फोन भारत में 27 जनवरी को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाने वाला है। फोन की सेल Flipkart पर उपलब्ध होगी। फ्लिपकार्ट के जरिए फोन के कुछ फीचर्स को भी लॉन्च से पहले रिवील कर दिया गया है।

Vivo X200T Specs

फीचर्स की बात करें, तो Vivo X200T स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 9400+ प्रोसेसर से लैस होने वाला है। इसके अलावा, फोन में फोटोग्राफी के लिए Zeiss ब्रांडेड 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया जाएगा। इन सब के अलावा, फिलहाल कंपनी ने फोन के अन्य फीचर्स रिवील नहीं किए हैं।

Vivo X200T Price, Features (Rumoured)

फोन की कीमत ऑनलाइन लीक हो चुकी है। लीक के मुताबिक, कंपनी इस उोम को 50,000 रुपये से 55,000 रुपये तक के बीच पेश कर सकती है। इसके अलावा, फोन में Stellar Black और Seaside Lilac कलर ऑप्शन मिल सकते हैं। लीक फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया जाने वाला है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का होगा। इसके अलावा, फोन में 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद होगा। फोन की बैटरी 6200mAh की होगी, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है।