Samsung Galaxy S26 Series की लीक में हुआ बड़ा खुलासा, लॉन्च से लेकर सेल की जानकारी आई सामने

Samsung Galaxy S26 Series को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बार Samsung अपनी फ्लैगशिप सीरीज को थोड़ी देरी से बाजार में उतार सकती है। लॉन्च डेट, बिक्री की टाइमलाइन और दमदार फीचर्स से जुड़ी कई अहम जानकारियां लीक में सामने आई हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 13, 2026, 11:55 AM (IST)

Samsung की Galaxy S Series हर साल कंपनी की सबसे बड़ी स्मार्टफोन लॉन्च मानी जाती है। अब Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra को लेकर लगातार लीक्स और रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। अब तक Samsung आमतौर पर जनवरी में Galaxy S Series को लॉन्च कर देती थी और फरवरी की शुरुआत में बिक्री शुरू हो जाती थी लेकिन ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार कंपनी अपने इस फ्लैगशिप सीरीज की बिक्री में थोड़ी देरी कर सकती है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि Galaxy S26 Series फरवरी में लॉन्च तो होगी, लेकिन इसकी बिक्री मार्च 2026 में शुरू हो सकती है।

लॉन्च और सेल

रिपोर्ट के अनुसार, Samsung Galaxy S26 Series को 26 फरवरी 2026 को Galaxy Unpacked इवेंट में पेश किया जा सकता है। यह इवेंट फ्रांस में शाम 7 बजे (भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे) होने की उम्मीद है। हालांकि लॉन्च के बावजूद फोन तुरंत बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। Dealabs की रिपोर्ट बताती है कि यूरोप में Galaxy S26, S26+ और S26 Ultra की बिक्री 11 मार्च से शुरू हो सकती है अगर ऐसा होता है तो यह हाल के सालों में Galaxy S Series की सबसे ज्यादा देरी से होने वाली बिक्री होगी। इससे पहले Galaxy S25 को जनवरी 2025 में लॉन्च कर फरवरी की शुरुआत में बेचना शुरू कर दिया गया था।

Galaxy S26 Ultra के फीचर्स 

फीचर्स की बात करें तो Galaxy S26 Series को लेकर कई बड़े अपग्रेड्स की चर्चा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह स्मार्टफोन अलग-अलग बाजारों में Snapdragon 8 Elite Gen 5 या Exynos 2600 प्रोसेसर के साथ आ सकते हैं। Galaxy S26 Ultra को इस Series का सबसे पावरफुल फोन माना जा रहा है, जिसमें 6.9-inch का QHD+ Dynamic AMOLED डिस्प्ले, 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है। इसके अलावा फोन में 5000mAh की बैटरी और 60W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।

फीचर्स और कीमत 

वहीं Galaxy S26 और Galaxy S26+ भी दमदार फीचर्स के साथ आ सकते हैं। Galaxy S26 में 6.3-inch का डिस्प्ले, 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 4300mAh बैटरी और 25W चार्जिंग सपोर्ट मिलने की संभावना है। दूसरी ओर Galaxy S26+ में 6.7-inch का QHD डिस्प्ले, 4900mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग दी जा सकती है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि RAM की कमी और बढ़ती लागत के कारण Galaxy S26 Series की कीमतों में इजाफा हो सकता है।
