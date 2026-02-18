Galaxy S26 Series के लॉन्च से पहले ही Samsung ने दिया ये बड़ा ऑफर, प्री-रिजर्वेशन करने पर मिलेगा फायदा

Samsung ने अपने अपकमिंग Samsung Galaxy S26 सीरीज को लेकर भारत में बड़ा ऐलान किया है। कंपनी का पहला Galaxy Unpacked 2026 इवेंट 25 फरवरी को आयोजित होने जा रहा है। लॉन्च से पहले ही भारत में प्री-रिजर्वेशन शुरू हो चुका है, Samsung ने कंफर्म किया है कि जो ग्राहक पहले से फोन प्री-रिजर्व करेंगे, उन्हें फ्री स्टोरेज अपग्रेड का फायदा मिलेगा, यानी अगर कोई ग्राहक 256GB वाला वेरिएंट बुक करता है, तो उसे बिना किसी अतिरिक्त पैसे के 512GB वेरिएंट दिया जाएगा। और पढें: लॉन्च से पहले लीक हुई Samsung Galaxy Buds 4 और Samsung Galaxy Buds 4 Pro की तस्वीरें, डिजाइन आया सामने

सिर्फ 999 रुपये में मिलेगा फ्री स्टोरेज अपग्रेड

कंपनी ने बताया है कि ग्राहक सिर्फ 999 रुपये देकर Galaxy Pre-reserve VIP Pass ले सकते हैं। इस पास के जरिए उन्हें 2699 रुपये तक का E-Store वाउचर मिलेगा, जिसे फोन खरीदते समय इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा प्री-रिजर्व करने वाले ग्राहकों को रोजाना 5000 रुपये का वाउचर जीतने का मौका भी मिलेगा। इतना ही नहीं, एक लकी ड्रॉ में 50,000 रुपये का बड़ा वाउचर भी दिया जाएगा। और पढें: Samsung Galaxy S26 Ultra के लॉन्च से पहले हुआ बड़ा खुलासा, मिलेगा ‘Zero-Peeking’ प्राइवेसी फीचर

फोन एक्सचेंज करने पर मिलेगी अच्छी छूट

नई सीरीज में Samsung Galaxy S26+ और Samsung Galaxy S26 Ultra जैसे मॉडल शामिल होने की उम्मीद है। कंपनी ने यह भी कहा है कि जो ग्राहक अपना पुराना फोन एक्सचेंज करेंगे, उन्हें हाईएस्ट एक्सचेंज वैल्यू लॉक-इन का फायदा मिलेगा, यानी ग्राहक अपने पुराने स्मार्टफोन को देकर नए Galaxy S26 Series पर अच्छी छूट पा सकते हैं, हालांकि एक्सचेंज कीमत पुराने फोन की कंडीशन, मॉडल और ऑफर की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। और पढें: Samsung Galaxy S26 Ultra के लॉन्च से पहले प्रोसेसर को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, Qualcomm ने दिया बड़ा हिंट

इस बार Galaxy S26 Series की कीमत में हो सकती है बढ़ोतरी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार Galaxy S26 Series की कीमत में बढ़ोतरी की संभावना भी जताई जा रही है। मेमोरी और बाकी कंपोनेंट्स की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण कंपनी के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट संभालना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में Samsung फ्री स्टोरेज अपग्रेड और बाकी ऑफर्स देकर ग्राहकों को बेहतर वैल्यू देने की कोशिश कर रहा है, फिलहाल भारत के चुनिंदा बाजारों में यह प्री-रिजर्वेशन ऑफर लाइव है।