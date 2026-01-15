Samsung Galaxy S25 के लिए One UI 8.5 की Beta टेस्टिंग शुरू, इस अपडेट में मिलेंगे भर-भर के फीचर्स

Samsung ने हाल ही में Galaxy S25 स्मार्टफोन के लिए One UI 8.5 की Beta टेस्टिंग शुरू कर दी है। इस अपडेट में सिर्फ इंटरफेस सुधार ही नहीं बल्कि कई नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव LockStar मॉड्यूल में देखा गया है। अब यूजर्स अपने फोन के अनलॉक होने के तरीके को और भी पर्सनलाइज कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, One UI 8.5 में सैकड़ों नए अनलॉक एनीमेशन उपलब्ध होंगे। यूजर्स अपने फोन के फिंगरप्रिंट अनलॉक पर अलग-अलग विज़ुअल इफेक्ट्स चुन सकते हैं। और पढें: Amazon Great Republic Day Sale 2026: iPhone 15 से लेकर Galaxy S25 Ultra तक इस स्मार्टफोन्स पर मिलेगी बंपर छूट

LockStar के नए एनीमेशन

Tipster Ice Universe ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि LockStar मॉड्यूल का नया वर्जन 8.5.00.8 सैकड़ों नए अनलॉक एनीमेशन के साथ आया है। इन एनीमेशन में कई स्टाइल्स शामिल हैं जैसे Slide, Expand, Spread, Wave, Warp और Ripple, एक वीडियो में दिखाया गया है कि जब फोन फिंगरप्रिंट से अनलॉक होता है तो अलग-अलग विज़ुअल इफेक्ट्स स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। यह फीचर फिलहाल सिर्फ Galaxy S25 के उन यूजर्स के लिए है जो One UI 8.5 Beta प्रोग्राम में शामिल हैं।

One UI 8.5 just got a brand new feature! You can now choose from hundreds of different unlock animations. Just download the latest version of LockStar (8.5.00.8) to start customizing your own effects. Check out the ones I set up—don’t they look cool?

मिलेगा ये खास फीचर

One UI 8.5 अपडेट में Always On Display (AOD) के लिए मैनुअल ब्राइटनेस कंट्रोल का फीचर भी जोड़ा गया है। इससे यूजर्स स्क्रीन की चमक को अपनी जरूरत के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। यह फीचर खासकर Galaxy S24 और S25 Series के फुल-स्क्रीन AOD वाले स्मार्टफोन्स में पॉवर बचाने और बेहतर विजिबिलिटी के लिए मददगार साबित होगा। इस अपडेट से फोन की बैटरी की खपत भी कम हो सकती है।

Galaxy S26 Series में और भी नए फीचर्स देखने को मिलेंगे

One UI 8.5 के आने से Galaxy S26 Series में और भी नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इनमें Pro कैमरा प्रीसेट्स, Network Battery Saver और Priority Notifications जैसी सुविधाएं शामिल होने की उम्मीद है। Galaxy S25 Beta यूजर्स यह अपडेट Settings > Software Update > Download and Install के माध्यम से इंस्टॉल कर सकते हैं।