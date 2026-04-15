Samsung Galaxy S25 सीरीज के फोन की कीमतों में जबरदस्त कटौती देखी गई है। फोन की नई कीमतें कंपनी की साइट व अन्य ई-कॉमर्स जाइंट्स पर लाइव हो चुकी है। अगर आप लास्ट जनरेशन सैमसंग गैलेक्सी ए25 सीरीज के फोन खरीदने की सोच रहे थे, तो अब आपके पास सुनहरा मौका है। फिलहाल, कंपनी ने रिवील नहीं किया है कि कंपनी ने फोन की कीमतें क्यों घटा दी है। इसके अलावा, यह भी कंफर्म नहीं है कि यह प्राइस कट सीमित समय के लिए है या फिर हमेशा के लिए। आपको बता दें, कंपनी ने सैमसंग गैलेक्सी एस25 सीरीज के तहत 3 फोन Galaxy S25, Galaxy S25 FE और Galaxy S25 Ultra को सस्ते में खरीद सकेंगे। यहां जानें सभी डिटेल्स। और पढें: 40000 रुपए से कम में खरीदें ये 8 दमदार 4K Smart TVs, घर पर मिलेगा सिनेमाघर जैसा मजा

Samsung Galaxy S25 Series Price Drops in India

कटौती की बात करें, तो Samsung Galaxy S25 फोन के 128GB स्टोरेज मॉडल को अब आप 56,999 रुपये में खरीद सकते हैं। वहीं, 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 62,999 रुपये है। इसके अलावा, Samsung Galaxy S25 FE के 128GB स्टोरेज मॉडल को आप 44,999 रुपये में खरीद सकते हैं। ये कीमतें Flipkart पर लिस्ट है। Samsung Galaxy S25 Ultra के 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 99,999 रुपये है, जिसे आप Amazon से खरीद सकेंगे। और पढें: Top 5 Camera Mobiles under 10000: फोटोग्राफी के लिए बेस्ट रहेंगे ये फोन, दाम 10 हजार से भी है कम

जैसे कि हमने बताया सैमसंग गैलेक्सी एस25 सीरीज की नई कीमतें सैमसंग इंडिया, फ्लिपकार्ट व अमेजन पर लाइव हो गई हैं।

Samsung Galaxy S25 Specifications

फीचर्स की बात करें, तो Samsung Galaxy S25 फोन में 6.2 इंच का FHD+ डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, डिस्प्ले में 2600 Nits तक की ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर से लैस है। फोन में 12GB RAM व 512GB स्टोरेज मौजूद है।

Add Techlusive as a Preferred Source

फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसके साथ 2x इन-सेंसर जूम मिलती है। इसके साथ OIS सपोर्ट मिलता है। इसके साथ 12MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मिलता है। वहीं, इसमें 10MP का टेलीफोटो सेंसर 3x जूम के साथ आता है। सेल्फी के लिए फोन में 12MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन में 4000mAh की बैटरी मिलती है, जिसके साछ 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।