Samsung Galaxy A37 की फोटो ऑनलाइन लीक, देखने को मिला फर्स्ट लुक

Samsung Galaxy A37 पर काम चल रहा है। इस फोन को Samsung Galaxy A36 के अपग्रेडेड वर्जन के तौर पर लॉन्च करने की प्लानिंग की जा रही है। इस फोन के संभावित स्पेसिफिकेशन सामने आ चुके हैं। अब डिवाइस की इमेज लीक हुई हैं। इसमें डिवाइस की फ्रंट और बैक पैनल को देखा जा सकता है। इससे फ्रंट व बैक कैमरा बम्प भी रिवील हुआ है। साथ ही, फोन का कलर ऑप्शन भी देखने को मिला है। और पढें: Samsung Galaxy A07 5G लॉन्च टाइमलाइन हुई कन्फर्म, 50MP कैमरा के साथ मिलेगी 120Hz डिस्प्ले

देखने को मिली पहली झलक

Android Headlines की ओर से जारी की गई इमेज को देखें, तो Samsung Galaxy A37 को लाइट lavender कलर में देखा जा सकता है। इस फोन के फ्रंट में पंच-होल कटआउट है। इसके बेजल पतले नजर आ रहे हैं। इसका बॉटम थोड़ा-सा मोटा है। और पढें: Samsung Galaxy S26 Series हुई FCC Database में लिस्ट, मिल सकती है सैटेलाइट कॉलिंग की सुविधा

इस हैंडसेट के राइट साइड में वॉल्यूम व पावर बटन दिए गए हैं। इनसे फोन को एक हाथ से कंट्रोल किया जा सकता है। कैमरे पर ध्यान दें, तो फोन में वर्टिकल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है। इसमें तीन कैमरा लेंस है। इनके बगल में गोल आकार की LED लाइट भी है। नीचे की ओर कंपनी का नाम भी लिखा है। और पढें: लॉन्च से पहले लीक हुआ Samsung Galaxy A57 का डिजाइन, देखिए क्या-क्या मिलेगा खास

मिल सकते हैं ये स्पेसिफिकेशन

हाल ही में आई लीक्स और रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सैमसंग गैलेक्सी ए37 में 5000mAh की बैटरी दी जा सकती है, जिसे 45 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है। इस डिवाइस में एचडी डिस्प्ले मिलने की संभावना है। इसके अलावा, हैंडसेट में Android 16 पर काम करने वाला One UI 8.5 ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिया जा सकता है।

कितनी रखी जा सकती है कीमत ?

कोरियन जाइंट सैमसंग ने अभी तक गैलेक्सी ए37 की कीमत या लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, मगर लीक्स में कहा जा रहा है कि अपकमिंग फोन को फरवरी के अंत या फिर मार्च की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत 30 से 35 हजार के बीच रखी जा सकती है।