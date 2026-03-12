Samsung Galaxy A37 5G लॉन्च से पहले लीक में हुआ बड़ा खुलासा, डिजाइन, कलर ऑप्शन और संभावित लॉन्च टाइमलाइन आई सामने

Samsung Galaxy A37 5G से जुड़ी नई जानकारी एक रिटेलर लिस्टिंग के जरिए सामने आई है, जिसमें इस स्मार्टफोन के डिजाइन, कलर ऑप्शन और संभावित लॉन्च टाइमलाइन का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग जल्द ही अपनी मिड-रेंज Galaxy A-Series को अपडेट करने की तैयारी में है। इसी के तहत कंपनी Samsung Galaxy A57 5G के साथ Galaxy A37 5G को भी लॉन्च कर सकती है। लीक हुई जानकारी से पता चलता है कि यह फोन कंपनी के हाल के Galaxy A-Series स्मार्टफोन्स जैसा ही डिजाइन होगा। रिटेलर लिस्टिंग में फोन के कई रेंडर सामने आए हैं, जिनमें इसे अलग-अलग कलर्स में दिखाया गया है। माना जा रहा है कि यह स्मार्टफोन मिड-रेंज सेगमेंट में यूजर्स के लिए एक नया ऑप्शन बन सकता है। और पढें: Samsung Galaxy A57 5G के फीचर लीक, Galaxy A37 और Galaxy A07 की लॉन्चिंग भी आई सामने!

कलर ऑप्शन और डिजाइन

रिटेलर लिस्टिंग के मुताबिक, Galaxy A37 5G को कई शानदार कलर ऑप्शन में लॉन्च किया जा सकता है। इनमें Awesome White, Awesome Charcoal, Awesome Greygreen और Awesome Lavender जैसे कलर्स शामिल बताए गए हैं। हालांकि एक और संभावित कलर Awesome Navy की चर्चा भी हो रही है, लेकिन यह फिलहाल लिस्टिंग में दिखाई नहीं दिया है। डिजाइन की बात करें तो फोन में कंपनी का जाना-पहचाना लुक देखने को मिल सकता है, जिसमें पीछे की तरफ वर्टिकल ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। कैमरा मॉड्यूल के बाहर LED फ्लैश रखा गया है। इसके अलावा फोन के दाईं तरफ ‘Key Island’ डिजाइन देखने को मिलता है, जहां पावर और वॉल्यूम बटन दिए गए हैं। फोन के डिस्प्ले के चारों तरफ थोड़ा मोटा बेजल दिखाई देता है, जबकि इसके बड़े मॉडल Galaxy A57 5G में पतले बेजल मिलने की उम्मीद है।

डिस्प्ले, कैमरा और डिजाइन

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Galaxy A37 5G में 6.7-inch का Full-HD+ Super AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। डिस्प्ले में पंच-होल डिजाइन दिया जा सकता है, जिसमें 12MP का फ्रंट कैमरा होने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार, फोन की मोटाई करीब 7.4mm और वजन लगभग 196 ग्राम हो सकता है। इसके अलावा डिवाइस को IP68 रेटिंग भी मिल सकती है, जिससे यह पानी और धूल से काफी हद तक सुरक्षित रहेगा। कैमरा सेटअप की बात करें तो पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सिस्टम दिया जा सकता है, जिसमें हाई-क्वालिटी फोटो और वीडियो के लिए बेहतर सेंसर मिलने की उम्मीद है।

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परफॉर्मेंस, बैटरी और लॉन्च टाइमलाइन

परफॉर्मेंस के मामले में Galaxy A37 5G में Samsung का Exynos 1480 प्रोसेसर दिया जा सकता है, जो पिछले मॉडल के मुकाबले करीब 20% बेहतर CPU परफॉर्मेंस देने का दावा करता है। फोन में 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के बेस वेरिएंट के साथ आने की संभावना है। इसके अलावा इसमें 5000mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 6, 5G और Dual-SIM सपोर्ट जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह फोन Android 16 पर आधारित One UI 8.5 के साथ आ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस स्मार्टफोन की प्री-सेल 12 मार्च से 20 मार्च के बीच शुरू हो सकती है, जबकि इसका आधिकारिक लॉन्च 21 या 22 मार्च के आसपास होने की संभावना जताई जा रही है।