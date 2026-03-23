Smartphones Launching This Week in India: स्मार्टफोन के लिए मार्च का यह हफ्ता काफी खास रहने वाला है। इस हफ्ते भारतीय मार्केट में 1 नहीं बल्कि कई बजट स्मार्टफोन दस्तक देंगे। इसमें सैमसंग की A सीरीज से लेकर Redmi के फोन शामिल हैं। अगर आप अपने लिए बजट या फिर मिड-रेंज में नया फोन खरीदने की सोच रहे थे, तो ये लिस्ट आपके काफी काम आने वाल है। और पढें: Samsung से iPhone में फोटो व वीडियो कर सकेंगे AirDrop, Samsung Galaxy S26 सीरीज यूजर्स की मौज

Samsung Galaxy A57 5G and Galaxy A37 5G

Samsung कंपनी ने Samsung Galaxy A57 5G और Samsung Galaxy A37 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। ये फोन 25 मार्च को शाम 5.30 बजे भारत में लॉन्च होंगे। कंपनी ने फिलहाल फोन के फीचर्स रिवील नहीं किए हैं। हालांकि, माना जा रहा है कि ये दोनों ही फोन एक जैसे डिजाइन के साथ दस्तक देंगे। माना जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी ए57 5जी फोन Exynos 1680 चिप से लैस हो सकता है। वहीं, ए37 5जी फोन में Exynos 1480 चिप मिलेगी। और पढें: Samsung Galaxy A57 और Galaxy A37 इस तारीख को होंगे लॉन्च, मिल सकते हैं ये फीचर्स

Redmi 15A 5G

Redmi 15A 5G स्मार्टफोन भारत में 27 मार्च को लॉन्च होगा। फोन में ब्लैक, ब्लू व पिंक कलर ऑप्शन मिलेंगे। फीचर्स की बात करें, तो रेडमी के फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। इसके अलावा, फोन में 6300mAh की बैटरी मिलने वाली है। फोन के बैक पर 32MP का कैमरा मिलने वाला है। और पढें: Redmi 15A 5G की लॉन्च डेट का हुआ ऐलान, मिल सकते हैं ये फीचर्स

Tecno Spark 50 5G

Tecno Spark 50 5G स्मार्टफोन भारत में 27 मार्च दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। फोन की सेल Amazon पर उपलब्ध होगी। फोन मे हॉरिजॉन्टल कैप्सूल आकार का कैमरा मॉड्यूल दिया जाएगा। फोन की बैटरी 6500mAh की होगी। कंपनी फोन में कई सारे कलर ऑप्शन Fantasy Purple, Mint Green, Ink Black और Champagne Gold पेश करने वाली है।

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Ai Nova 2

Ai Nova 2 स्मार्टफोन 9 अप्रैल को भारत में लॉन्च होगा। इसके साथ Nova 2 Ultra भी मार्केट में पेश किया जाएगा। इन स्मार्टफोन की सेल भारत में Flipkart पर उपलब्ध होगी। फ्लिपकार्ट पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव कर दी गई है। फिलहाल, कंपनी ने फोन के फीचर्स रिवील नहीं किए हैं।