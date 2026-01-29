Redmi Note 15 Pro Series भारत में लॉन्च, जानें कीमत, फीचर्स से लेकर प्रीबुकिंग ऑफर्स तक सब कुछ

Redmi ने भारत में अपनी नई Redmi Note 15 Pro Series लॉन्च कर दी है, जिसमें Redmi Note 15 Pro और Redmi Note 15 Pro+ शामिल हैं। दोनों स्मार्टफोन मिड-रेंज सेगमेंट को ध्यान में रखकर पेश किए गए हैं और इनकी शुरुआती कीमत ₹30,000 से कम रखी गई है। कंपनी ने इन फोन्स की प्रीबुकिंग Amazon और Xiaomi की ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू कर दी है। Redmi ग्राहकों के लिए लिमिटेड टाइम बैंक ऑफर्स और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दे रही है। और पढें: Amazon पर लिस्ट हुई Redmi Note 15 Pro Series, कलर्स और मेमोरी ऑप्शन आए सामने

Redmi Note 15 Pro+ के फीचर्स

Redmi Note 15 Pro+ इस सीरीज का टॉप मॉडल है, जिसमें दमदार फीचर्स दिए गए हैं। यह स्मार्टफोन Snapdragon 7s Gen 4 (4nm) प्रोसेसर पर चलता है और इसमें 12GB तक RAM और 512GB तक स्टोरेज मिलता है। फोन में 6.83-inch की 1.5K CrystalRes AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, Dolby Vision और HDR10+ सपोर्ट के साथ आती है। कैमरा की बात करें तो इसमें 200MP का मेन कैमरा OIS के साथ और 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है, जबकि फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा मौजूद है। सबसे बड़ा अपग्रेड इसकी 6500mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग है, जो इन-बॉक्स चार्जर के साथ आती है। और पढें: Smartphone launches Next Week in India: Vivo X200T से लेकर Redmi Note 15 Pro+ 5G तक भारत आ रहे ये फोन, देखें लिस्ट

Redmi Note 15 Pro+ की कीमत और प्रीबुकिंग ऑफर्स

Redmi Note 15 Pro+ की भारत में कीमत ₹37,999 से शुरू होकर ₹43,999 तक जाती है। प्रीबुकिंग के दौरान ICICI और HDFC कार्ड पर ₹3000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है। Amazon पर ₹1999 का टोकन देकर फोन प्रीबुक किया जा सकता है, जो बाद में Amazon Pay बैलेंस के रूप में वापस मिल जाएगा। इसके अलावा Amazon पर प्रीबुक करने पर ₹4999 तक के फायदे दिए जा रहे हैं, जिसमें एक साल की फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट और Redmi Watch Move भी शामिल है। यह फोन Mirage Blue, Coffee Mocha और Carbon Black कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। और पढें: Redmi Note 15 Pro सीरीज 200MP Master Pixel कैमरा के साथ भारत में होंगे लॉन्च, डेट कंफर्म

Redmi Note 15 Pro की कीमत

वहीं Redmi Note 15 Pro थोड़ा किफायती मॉडल है, जिसमें MediaTek Dimensity 7400-Ultra (4nm) प्रोसेसर दिया गया है। इसमें भी वही 6.83-inch AMOLED डिस्प्ले मिलती है, लेकिन बैटरी 6580mAh की है, जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। कैमरा सेटअप में 200MP का मेन कैमरा और 20MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसकी कीमत ₹29,999 से शुरू होती है और ₹31,999 तक जाती है, प्रीबुकिंग पर बैंक ऑफर्स के साथ ₹2499 तक के बेनिफिट्स मिलते हैं।