Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 11 लैपटॉप भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट लैपटॉप है, जो कि स्लिम और लाइट डिजाइन के साथ आता है। कंपनी ने इस लैपटॉप को स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स व फैमिली को देखकर डिजाइन किया है। फीचर्स की बात करें, तो यह लैपटॉप 14 इंच और 15 इंच स्क्रीन साइज में पेश किया गया है। इसके अलावा, यह लैपटॉप Intel Core Ultra Series 3 प्रोसेसर से लैस है। साथ ही यह Windows 11 पर काम करता है। कंपनी ने इसमें 16GB RAM व 512GB स्टोरेज पेश की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इसमें FHR IR कैमरा मौजूद है। आइए जानते हैं इस लैपटॉप की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स। और पढें: Google ने AI-Powered Laptop 'Googlebook' की दिखाई झलक, मिलेगा Android और Gemini AI का पावरफुल कॉम्बो

Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 11 Price in India, Availability

कंपनी ने Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 11 को 1,09,990 रुपये की कीमत में पेश किया है। इस लैपटॉप को आप कंपनी की साइट से खरीद सकते हैं। कंपनी ने इस लैपटॉप में आपको Luna Grey कलर ऑप्शन पेश किया है। और पढें: Amazon Sale में Laptop पर बंपर छूट, HP, Dell और Asus Laptop हुए सस्ते

लॉन्च ऑफर की बात करें, तो बैंक कार्ड के जरिए लैपटॉप पर 10,000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। एक्सचेंज बोनस टॉप-अप ऑफर की बात करें, तो इस पर 10,000 रुपये तक का ऑफ मिलेगा। इतना ही नहीं इसके साथ कंपनी लैपटॉप पर Perplexity Pro सब्सक्रिप्शन दे रही है। और पढें: Acer Iconia iM11 5G टैबलेट 11.45 इंच स्क्रीन और 7400mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 11 Features, Specifications

फीचर्स की बात करें, तो लेनोवो लैपटॉप में कंपनी ने 14 इंच और 15 इंच स्क्रीन के ऑप्शन दिए हैं। इस डिस्प्ले में 400 Nits तक की ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा, यह लैपटॉप Intel Core Ultra Series 3 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इसमें Intel Arc ग्राफिक्स दिए हैं। इस लैपटॉप में आपको 16GB RAM मिलेगी। वहीं, स्टोरेज 512GB PCIe Gen4 SSD है। यह लैपटॉप Windows 11 पर काम करता है।

साथ ही यह Copilot+ PC सर्टिफाइड लपटॉप है। इसमें AI-powered assistance, intelligent search, real-time translation फीचर और Productivity tools आदि का सपोर्ट मिलता है। इतना ही नहीं कंपनी ने इसमें लेनोवो स्मार्ट फीचर Performance optimisation, enhanced security और simplified device management जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए लैपटॉप में FHR IR कैमरा दिया है, जिसके साथ प्राइवेसी शटर का ऑप्शन मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.3, डिल्प्ले पोर्ट के साथ यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और पावर डिलीवर सपोर्ट, एचडीएमआई 1.4 और एसडी कार्ड व 3.5mm ऑडियो जैक की सुविधा मिलती है।

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Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 11 की बैटरी 60Wh बैटरी दी गई है, जिसके साथ Rapid Charge Boost फीचर मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह लैपटॉप 15 मिनट की चार्जिंग पर 2 घंटे तक की यूसेज देता है।