200MP कैमरा वाले Redmi फोन पर 3000 रुपये का तगड़ा डिस्काउंट, हाथ से न निकलने दें जंबो Offer

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Mar 14, 2026, 12:53 PM (IST)
Redmi Note 15 Pro+ स्मार्टफोन में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए क्वालकॉम का Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया है। इस चिप के साथ Adreno GPU मिलता है। इसमें 512 जीबी तक इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसकी रैम 12 जीबी है।
रेडमी के इस स्मार्टफोन की लंबाई 163.34mm, चौड़ाई 78.31mm और थिकनेस 8.19mm है। इसका वजन 207.1 ग्राम है।
Redmi Note 15 Pro+ में 6.83 इंच का CrystalRes AMOLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2772 x 1280 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। टच सैंपलिंग रेट की बात करें, तो यह 480Hz है। इसे HDR10+ और Dolby Vision का सपोर्ट मिला है।
इस स्मार्टफोन को 200MP के प्राइमरी सेंसर के साथ लाया गया है। इसका अपर्चर f/1.7 है। यह ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करता है। इसके अलावा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी दिया गया है। इसके जरिए 4K वीडियो शूट की जा सकती है।
Redmi के इस मोबाइल फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसके सेंसर का साइज 1/3.6 है। इससे 1080p वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।
Redmi Note 15 Pro+ फोन में 6500mAh की बैटरी मिलती है। इसको 100W के फास्ट चार्जर से चार्ज किया जा सकता है। इसमें Al Writing, Al Speech Recognition और Al Interpreter जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।
Redmi Note 15 Pro+ क्रोमा पर बिक्री के लिए उपलब्ध है, जहां इसका 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल 39,999 रुपये में मिल रहा है। इसके 12GB+512GB स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस 43,999 रुपये रखा गया है।
अब ऑफर्स पर आएं, तो स्मार्टफोन पर 3000 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। यह ऑफर HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर मिल रहा है। इस पर 2,071 रुपये की EMI भी दी जा रही है।
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