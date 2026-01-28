Amazon पर लिस्ट हुई Redmi Note 15 Pro Series, कलर्स और मेमोरी ऑप्शन आए सामने

Redmi इस हफ्ते भारत में अपनी नई Note 15 Pro Series लॉन्च करने जा रहा है। इस सीरीज में Redmi Note 15 Pro 5G और Redmi Note 15 Pro+ 5G शामिल हैं। लॉन्च से पहले ही दोनों स्मार्टफोन्स Amazon पर प्री-ऑर्डर के लिए लिस्ट हो चुके हैं, जिससे इनके कलर ऑप्शन और RAM–Storage कॉन्फिगरेशन की पुष्टि हो गई है। Redmi Note Series हमेशा से मिड-रेंज सेगमेंट में काफी फेमस रही है, खास बात यह है कि दोनों फोन में 200MP का दमदार कैमरा और IP69 तक की वॉटर-डस्ट रेसिस्टेंस दी जा रही है। और पढें: Smartphone launches Next Week in India: Vivo X200T से लेकर Redmi Note 15 Pro+ 5G तक भारत आ रहे ये फोन, देखें लिस्ट

और पढें: Redmi Note 15 Pro सीरीज 200MP Master Pixel कैमरा के साथ भारत में होंगे लॉन्च, डेट कंफर्म

कलर्स और RAM-Storage ऑप्शन

Amazon लिस्टिंग के मुताबिक, Redmi Note 15 Pro 5G भारत में तीन कलर ऑप्शन में आएगा Carbon Black, Mirage Blue और Silver Ashm, यह फोन दो स्टोरेज वेरिएंट में मिलेगा, जिसमें 8GB RAM + 128GB स्टोरेज और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज शामिल हैं। वहीं ज्यादा प्रीमियम मॉडल Redmi Note 15 Pro+ 5G भी तीन कलर्स में उपलब्ध होगा Carbon Black, Coffee Mocha और Mirage Blue, यह फोन तीन अलग-अलग RAM और स्टोरेज ऑप्शन में आएगा, जिनमें 8GB + 256GB, 12GB + 256GB और 12GB + 512GB शामिल हैं। दोनों ही स्मार्टफोन्स फिलहाल प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हैं और 3 फरवरी से बिक्री के लिए जाएंगे।

Redmi Note 15 Pro 5G की डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी

अगर फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 Pro 5G में MediaTek का Dimensity 7400 Ultra चिपसेट दिया गया है। इसमें 6580mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी, जो 45W फास्ट चार्जिंग और 18W रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। फोन में 6.83 inch की 1.5K AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 3200 निट्स तक जाती है। डिस्प्ले की सुरक्षा के लिए इसमें Corning Gorilla Glass Victus 2 दिया गया है। साथ ही यह फोन IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग के साथ आएगा, यानी पानी और धूल से सुरक्षा के मामले में यह काफी मजबूत होगा। कैमरा सेगमेंट में इसमें 200MP का प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है।

Redmi Note 15 Pro+ 5G में कौन-सा प्रोसेसर मिलेगा

वहीं Redmi Note 15 Pro+ 5G भी डिजाइन और डिस्प्ले के मामले में स्टैंडर्ड मॉडल जैसा ही होगा लेकिन इसके अंदर ज्यादा पावरफुल हार्डवेयर मिलेगा। इसमें Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है, जो 4nm टेक्नोलॉजी पर बना है और बेहतर परफॉर्मेंस व बैटरी एफिशिएंसी देता है। यह फोन 6500mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी के साथ आएगा, जो 100W HyperCharge फास्ट चार्जिंग और 22.5W रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। इसके अलावा फोन में नया IceLoop Cooling System दिया गया है, जिससे ज्यादा इस्तेमाल के दौरान भी फोन ज्यादा गर्म नहीं होगा।