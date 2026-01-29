Samsung Galaxy A07 5G लॉन्च टाइमलाइन हुई कन्फर्म, 50MP कैमरा के साथ मिलेगी 120Hz डिस्प्ले

और पढें: Samsung Galaxy A07 5G की भारतीय कीमत ऑनलाइन लीक, फीचर्स आए सामने

Samsung अपनी फेमस Galaxy A Series में नया स्मार्टफोन Galaxy A07 5G भारत में लॉन्च करने वाला है। कंपनी ने इसकी जानकारी दी है कि यह फोन फरवरी के पहले हफ्ते में भारतीय बाजार में उपलब्ध होगा। यह स्मार्टफोन किफायती प्राइस सेगमेंट में पेश किया जाएगा, जिससे यूजर्स को अच्छा फीचर-पैक्ड फोन कम कीमत में मिल सकेगा। पिछले साल अक्टूबर में कंपनी ने Galaxy A07 का 4G वर्जन भारत में लॉन्च किया था और अब 5G सपोर्ट वाला वर्जन भी जल्द ही आएगा। और पढें: Samsung Galaxy A07 5G जल्द लेगा ग्लोबल बाजार में एंट्री, यहां हुआ लिस्ट

डिस्प्ले और डिजाइन

Galaxy A07 5G में 6.7 inch का HD+ डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। इसके डिस्प्ले की ब्राइटनेस 800 निट्स HBM तक होगी और यह 2-स्टेप टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आएगा। फोन में Samsung का Key Island डिजाइन होगा और यह 6nm ऑक्टा-कोर चिपसेट पर रन करेगा। इसके अलावा यह फोन Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आएगा और Samsung की One UI 8.0 पर काम करेगा। कंपनी ने पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन छह मेजर Android वर्जन और छह साल तक सिक्योरिटी अपडेट सपोर्ट करेगा। और पढें: हो जाएं तैयार, आ रहा Samsung Galaxy A07 5G! गीकबेंच के जरिए फीचर्स लीक

कैमरा और बैटरी

कैमरा और बैटरी की बात करें तो Galaxy A07 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। इसमें 50MP का प्राइमरी ऑटोफोकस कैमरा f/1.8 अपर्चर के साथ होगा और 2MP का डेप्थ सेंसर भी शामिल होगा। सेल्फी के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसके अलावा फोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। Samsung का दावा है कि यह बैटरी Galaxy A06 5G की 5000mAh बैटरी से 20% बड़ी है, जिससे यूजर्स को लंबे समय तक बैटरी बैकअप मिलेगा।

भारत में यह फोन किस कीमत में मिलेगा

Galaxy A07 5G पहले ही थाईलैंड में लॉन्च हो चुका है। वहां 4GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत THB 5,499 (लगभग ₹15,800) और 6GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत THB 5,999 (लगभग ₹17,200) रखी गई है। फोन ब्लैक और लाइट वायलेट कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। ग्लोबल वर्जन में IP54 रेटिंग दी गई है, जो धूल और पानी की छींटों से सुरक्षा करती है। Samsung Galaxy A07 5G के आने के साथ ही भारतीय यूजर्स को एक दमदार 5G स्मार्टफोन किफायती कीमत में मिलने वाला है।