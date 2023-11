Redmi 13C की इंडिया लॉन्च डेट अनाउस हो गई है। Xiaomi इस नए स्मार्टफोन को बजट सेगमेंट में उतारने वाली है, जिससे वीवो, सैमसंग और रियलमी जैसे ब्रांड के मोबाइल फोन को जोरदार टक्कर मिलेगी। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो अपकमिंग डिवाइस में MediaTek का प्रोसेसर मिल सकता है। इसके साथ ही हैंडसेट में 50MP का कैमरा दिया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेडमी 13सी फोन को भारत से पहले नाइजीरिया समेत कई देशों में पेश किया गया था।

शाओमी के अनुसार, Redmi 13C स्मार्टफोन 6 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है। यह फोन स्टार डस्ट ब्लैक और स्टार शाइन ग्रीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। लॉन्चिंग के बाद इस फोन के सभी फीचर और कीमत की जानकारी मिलेगी।

Unveiling the all-new #Redmi13C in a captivating #StarShineDesign, infusing the cosmos into your palm.

Get ready to witness this cosmic beauty with the perfect blend of innovation.

Launching on 6th December 2023.

Know more: https://t.co/UntV8tJCLx pic.twitter.com/H7KFHmTmZY

— Redmi India (@RedmiIndia) November 27, 2023