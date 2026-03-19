Realme P4 Lite 5G: 7000mAh बैटरी के साथ आया नया स्मार्टफोन, शुरुआती कीमत 12 हजार से कम

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 19, 2026, 12:19 PM (IST)
Realme P4 Lite 5G Launched in India: रियलमी का नया स्मार्टफोन Realme P4 Lite 5G भारत में लॉन्च हो गया है। यह P-सीरीज का किफायती फोन है। इस डिवाइस में 7000mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इसमें फास्ट प्रोसेसिंग के लिए MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर और 128 जीबी स्टोरेज दी गई है। इसके साथ हैंडसेट में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला अल्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले मिलता है। आइए जानते हैं नए फोन के फीचर्स और कीमत… और पढें: Realme P4 Lite 5G को जोरदार टक्कर देंगे ये धाकड़ फोन, यहां देखें बेस्ट Alternatives
रियलमी पी4 लाइट 5जी में 6.8 इंच का एचडी प्लस LCD डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 900 निट्स है। स्मूथ वर्किंग के लिए नए स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट और 128 जीबी स्टोरेज दी गई है। इसमें एयरफ्लो वीसी कूलिंग का सपोर्ट मिलता है। इससे डिवाइस जल्दी गर्म नहीं होगा। और पढें: 10001mAh बैटरी वाला Realme फोन मात्र 943 रुपये महीने में, खरीदने के लिए यहां करें Order
यह 5जी स्मार्टफोन Android 16 बेस्ड Realme UI 7.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस हैंडसेट को IP64 की रेटिंग दी गई है। फोटो क्लिक करने और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हैंडसेट में 13MP का AI कैमरा मिलता है, जबकि फ्रंट में सेल्फी क्लिक करने के लिए 5एमपी का कैमरा दिया गया है।
Realme के इस स्मार्टफोन में डेटा सुरक्षित रखने के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिला है। इसमें डायनेमिक रैम दी गई है। बेहतर कनेक्टिविटी के लिहाज से हैंडसेट में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, ऑडियो जैक और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है।
पी4 लाइट 5जी में 7000mAh की बैटरी मिलती है। कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी सिंगल चार्ज में 140 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक और 22 घंटे का चैट बैकअप मिलता है।
Realme P4 Lite स्मार्टफोन को तीन भारतीय बाजार में तीन स्टोरेज ऑप्शन में लाया गया है। इस फोन के 4GB+64GB वेरिएंट की कीमत 11,499 रुपये है। इसके 4GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस 12,499 रुपये है। इसका टॉप मॉडल 6GB+128GB मॉडल 14,499 रुपये में मिलेगा। इनकी कीमतों में डिस्काउंट शामिल है। इनकी बिक्री Flipkart पर 25 मार्च 2026 से लाइव होगी।
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