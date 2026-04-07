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Realme NARZO 100 Lite 5G की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, 7000mAh बैटरी सिंगल चार्ज पर चलेगी लंबा

Realme NARZO 100 Lite 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह फोन 7000mAh जंबो बैटरी के साथ दस्तक देने वाला है। यहां जानें सभी डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Apr 07, 2026, 01:11 PM (IST)

Realme NARZO 100 Lite 5G
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Realme NARZO 100 Lite 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह कंपनी का लेटेस्ट बजट फोन होने वाला है, जो मार्केट में दस्तक देने वाला है। फोन की सेल Amazon पर उपलब्ध होगी। अमेजन पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हुई हो चुकी है, जिसके जरिए फोन के कई फीचर्स लॉन्च से पहले सामने आए हैं। रियलमी का यह फोन 7000mAh बैटरी के साथ दस्तक देगा। वहीं, फोन का डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ दस्तक देगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में 13MP का कैमरा मिलने वाला है। आइए जानते हैं भारत में रियलमी का यह फोन कब होगा लॉन्च। news और पढें: Realme 16 5G की पहली सेल आज से होगी शुरू, जानिए कीमत और ऑफर्स

Realme NARZO 100 Lite 5G India Launch date

कंपनी ने Realme NARZO 100 Lite 5G फोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह फोन 14 अप्रैल को दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च होगा। फोन को आप Amazon के जरिए खरीद सकेंगे। हालांकि, फोन की सेल डेट लॉन्च वाले दिन ही रिवील होगी। news और पढें: Realme Narzo 100 Lite 5G फोन 7000mAh बैटरी के साथ मारेगा एंट्री! फीचर्स-कीमत सब लीक

Realme NARZO 100 Lite 5G Specs

लॉन्च से पहले रियलमी नार्जो 100 लाइट 5जी फोन के फीचर्स सामने आ चुके हैं। यह फोन 6.9 इंच डिस्प्ले के साथ दस्तक देने वाला है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz का होगा। वहीं, डिस्प्ले में आपको 900 Nits ब्राइटनेस मिलने वाली है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस होगा। news और पढें: 15000 से कम में आने वाले टॉप-5 स्मार्टफोन, 50MP कैमरा से लेकर 7000mAh तक की जंबो बैटरी

डिजाइन की बात करें, तो कंपनी रियलमी के फोन को 2 कलर ऑप्शन में पेश करेगी। इसमें Thunder Black और Frost Silver कलर ऑप्शन शामिल होंगे। फोन के बैक पर वर्टिकल कैमरा सेटअप दस्तक देने वाला है, जिसमें ट्रिपल रिंग में अलग-अलग सेंसर स्थित होंगे। फोन में 13MP का कैमरा मिलने वाला है। फोन की बैटरी 7000mAh की है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP64 रेटिंग मिलती है।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Realme NARZO 100 Lite 5G भारत में कब लॉन्च होगा?

Realme NARZO 100 Lite 5G फोन 14 अप्रैल को दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च होगा।

रियलमी के फोन की सेल कहां उपलब्ध होगी?

फोन को आप Amazon के जरिए खरीद सकेंगे।

Realme NARZO 100 Lite 5G में कौन-सा खास फीचर मिलेगा?

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Realme NARZO 100 Lite 5G फोन बजट में 7000mAh बैटरी के साथ दस्तक देने वाला है।