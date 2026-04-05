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Realme Narzo 100 Lite 5G फोन 7000mAh बैटरी के साथ मारेगा एंट्री! फीचर्स-कीमत सब लीक

Realme Narzo 100 Lite 5G फोन जल्द ही भारतीय मार्केट में दस्तक दे सकता है। फोन के फीचर्स और कीमत लॉन्च से पहले लीक हो गए हैं।

Published By: Manisha | Published: Apr 05, 2026, 12:50 PM (IST)

photo icon Realme Narzo 80 Lite 5G Upgrade version

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Realme Narzo 100 Lite 5G जल्द ही मार्केट में दस्तक दे सकता है। यह कंपनी के Realme Narzo 80 Lite 5G स्मार्टफोन का अपग्रेड वर्जन होने वाला है, जो कि पिछले साल लॉन्च हुआ था। वहीं, अब रियलमी नार्जो 100 लाइट 5जी फोन से जुड़ी डिटेल्स सामने आने लगी है। लेटेस्ट लीक में फोन के सभी फीचर्स व कीमत लॉन्च से पहले सामने आ गई है। लीक की मानें, तो रियलमी का फोन 144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ दस्तक देगा। इस फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया जा सकता है। वहीं, फोन की बैटरी 7000mAh की होगी। news और पढें: 15000 से कम में आने वाले टॉप-5 स्मार्टफोन, 50MP कैमरा से लेकर 7000mAh तक की जंबो बैटरी

Realme Narzo 100 Lite 5G Price leak

PassionateGeekz.com ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए Realme Narzo 100 Lite 5G की कीमत लीक की है। लीक के मुताबिक, फोन को कंपनी भारत में 13000 रुपये के दाम में पेश कर सकती है। वहीं, फोन के टॉप मॉडल की कीमत 15000 रुपये होगी। news और पढें: Realme 16 5G सेल्फी मिरर के साथ भारत में हुआ लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

Realme Narzo 100 Lite 5G Specifications (Expected)

लीक फीचर्स की बात करें, तो Realme Narzo 100 Lite 5G फोन में कंपनी 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलने वाला है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस होगा। कंपनी फोन को तीन वेरिएंट्स में पेश कर सकती है, जिसमें 4GB RAM + 64GB स्टोरेज, 4GB RAM + 128GB स्टोरेज और 6GB RAM + 128GB स्टोरेज ऑप्शन शामिल हो सकता है। इसके अलावा, कंपनी फोन को दो कलर ऑप्शन सिल्वर व ब्लैक में पेश कर सकती है।

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इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस हो सकता है। फोन में फोटोग्राफी 13MP का रियर कैमरा मौजूद होगा। वहीं, सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। इतना ही नहीं यह फोन 7000mAh जंबो बैटरी के साथ भी दस्तक दे सकता है। पानी से बचवा के लिए फोन में IP64 रेटिंग मिल सकती है। वहीं, यह फोन MIL-STD-810H सर्टिफाइड होने वाला है।