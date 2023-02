iPhone 14 सीरीज के साथ Apple ने खास Dynamic Island फीचर रिलीज किया था। लॉन्च के वक्त इस फीचर ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। वहीं अब अन्य स्मार्टफोन निर्माता कंपनियां अपने डिवाइस में भी इस फीचर को पेश करने की प्लानिंग कर रही हैं। हाल ही में Realme के वाइस प्रेसिडेंट माधव सेठ ने संकेत दिए थे कि वह अपकमिंग C सीरीज के साथ एक बेहद ही कूल फीचर पेश करने जा रहे हैं, जिसकी ऐलान वह आज 22 फरवरी को करेंगे। Also Read - Realme ला रही एक और सस्ता स्मार्टफोन, SIRIM पर हुआ सर्टिफाइड

Realme के VP माधव सेठ ने आज ट्वीट करके इस फीचर का ऐलान भी किया। हालांकि, कुछ देर बाद यह ट्वीट डिलीट कर दिया गया। हालांकि, कुछ यूजर्स ने इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट डिलीट होने से पहले ले लिया था।

The people have spoken! We are working on a very cool feature for our upcoming C-series smartphone. Stay tuned for the big announcement tomorrow. https://t.co/43LEhJurcw

— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) February 21, 2023