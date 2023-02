Realme GT 3 का चार्जिंग फीचर मचाएगा 'तहलका', 9 मिनट में फोन होगा फुल चार्ज

Realme GT 3 को अपकमिंग MWC 2023 में ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा। यह स्मार्टफोन चीन में लॉन्च हुए GT Neo 5 का रीब्रांड वर्जन होगा। रियलमी का यह फोन दुनिया का पहला स्मार्टफोन होगा, जिसमें 240W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। इससे पहले 2022 में कंपनी ने 150W फास्ट चार्जिंग के साथ Realme GT Neo 3 लॉन्च किया था। कंपनी के CEO माधव सेठ ने बताया कि रियलमी की 240W फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में तहलका मचाएगा। माधव सेठ ने पिछले चार साल में सभी ब्रांड्स की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी का एक ग्राफ शेयर किया है। Also Read - Snapdragon 8 Gen 3 के साथ आने वाला दुनिया का पहला फोन हो सकता है Realme GT 3, कंपनी ने किया कंफर्म

रियलमी ने हाल ही में अपकमिंग GT 3 स्मार्टफोन का एक वीडियो टीजर जारी किया है, जिसमें 4,600mAh की बैटरी 80 सेकेंड में 1 से 20 प्रतिशत चार्ज हो जाता है। वहीं, यह फोन 4 मिनट में 40 प्रतिशत, जबकि 9 मिनट 30 सेकेंड में फुल चार्ज हो जाता है। वहीं, Counterpoint रिसर्च के मुताबिक, रियलमी एकलौता ब्रांड है, जो 150 डॉलर में 65W फास्ट चार्जिंग वाला फोन ऑफर कर रहा है। Also Read - Realme GT 3 की लॉन्च डेट हुई कंफर्म, 240W रॉकेट जैसी सुपरफास्ट चार्जिंग क्षमता होगी सबसे बड़ी खूबी

Our 240W fast charging technology is about to disrupt the industry. Get ready to experience #SpeedtotheMax with #realmeGT3. pic.twitter.com/8i7iHZfJMS

— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) February 21, 2023