Realme C55 की लॉन्च डेट आ गई है। रियलमी सी सीरज के इस स्मार्टफोन को मार्च की शुरुआत में इंडोनेशिया में लॉन्च किया जा चुका है। अब यह भारत में एंट्री के लिए तैयार है। कंपनी ने स्मार्टफोन का माइक्रो पेज Realme India की ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव कर दिया है। साथ ही, रियलमी ने CEO Madhav Sheth ने भी ट्वीट करके फोन की लॉन्च डेट अनाउंस की है। लॉन्चिंग से पहले ही Realme C55 के खास स्पेसिफिकेशन और भारतीय कीमत सामने आ गई है। आइये, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Realme C55 भारत में इस महीने के अंत में होगा लॉन्च! कंपनी ने किया टीज

Realme India के लाइव हुए पेज के अनुसार, Realme C55 को भारतीय बाजार में 21 मार्च, 2023 को दोपहर 12:30 बजे लॉन्च किया जाएगा। पेज पर एक Notify Me बटन भी दिया गया है। अगर आप इस पर क्लिक करके सब्सक्राइबर करते हैं तो फोन लॉन्च होते है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। पेज पर फोन का बैक साइड और कैमरा डिटेल दी गई है। Also Read - First Look: पंच-होल कटआउट के साथ Realme C55 में मिलेगा Dynamic Island जैसा Mini Capsule डिजाइन, जानें कैसे

वहीं, Madhav Sheth ने अपने ऑफिशियल Twitter हैंडल से ट्वीट भी किया है। इसमें भी फोन की लॉन्च डेट बताई गई है। Also Read - Realme C55 फोन Dynamic Island जैसे Mini Capsule डिजाइन के साथ लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

21. 03. 2023

Get ready to meet the Champion! #realmeC55 pic.twitter.com/6wTVLBKdyM

— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) March 14, 2023